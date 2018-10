LIVE TMW - Spalletti: "Grande partita ma possiamo fare ancora meglio"

Risultato finale: PSV-Inter 1-2

Fonte: dal nostro inviato a Eindhoven, Lorenzo Di Benedetto

Dopo la sfida contro il PSV Eindhoven al Philips Stadium il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, è intervenuto nella consueta conferenza stampa post partita per analizzare la prestazione dei suoi. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com direttamente dall'Olanda:

Questa la miglior prestazione dell'Inter?

"Spero che debba ancora arrivare. Credo che questa squadra possa fare ancora meglio, nonostante si sia fatta una gara molto positiva, sia in attacco che in difesa. Non sappiamo ancora quando dobbiamo addormentare una partita e si fanno scelte contrarie a quello che è il momento della gara. Resta una grande prestazione e sul carattere e la personalità si sono visti davvero dei grandi passi in avanti".

Seconda vittoria in rimonta, non è un caso. Ha cambiato uomini solo alla fine, perché?

"Quello che abbiamo fatto nelle due partite precedenti ci ha permesso di arrivare qui con una squadra costruita dal punto di vista fisico in maniera corretta. Siamo rimasti ordinati fino alla fine e quando le cose vanno bene non è detto che si debba cambiare".

La partita di Icardi?

"Mauro ha fatto una grande partita. Ha spezzato il forcing finale dei nostri avversari andando a pressare. A parte il gol è stato molto presente in area di rigore ed è stato sfortunato in qualche occasione. In fase di realizzazione non ha punti deboli e se viene anche ad accorciare come ha fatto alla fine diventa un giocatore completo".

Come vede il girone?

"Lo vedevo difficile e continuo a vederlo così. Le due vittorie meritate ci permettono di vedere che siamo in un girone che possiamo passare. Non dobbiamo ascoltare troppo i complimenti, visto che si accende l'allarme rosso e dobbiamo restare attenti. I giocatori devono capire che le tre squadre che affrontiamo erano messe meglio di noi al sorteggio. Dobbiamo mettere tutto noi stessi, queste sono le partite che aspettavamo da sette anni e non possiamo fallirle. Restano quattro gare difficilissime e dovremo affrontarle con tutto quell'amore che è stato represso dai nostri tifosi negli ultimi anni. Non dobbiamo deluderli".