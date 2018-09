LIVE TMW - Spalletti: "Grande vittoria di squadra. Certe gare fanno crescere"

Fonte: dall'inviato a San Siro

Una vittoria soffertissima, ma di fondamentale importanza per l'Inter, la sua stagione e il suo percorso in Champions League. Il tecnico Luciano Spalletti parla così del successo per 2-1 sul Tottenham.

Sulla vittoria: "Una vittoria così, dopo aver ribaltato il risultato, lascia molto entusiasmo addosso e ci permette di credere maggiormente nelle nostre possibilità in futuro. I ragazzi hanno trovato un buon equilibrio nello stare in campo escludendo pochi minuti dopo il loro gol. E' un segnale importante".

Sui pochi palloni toccati da Icardi: "Serve venirsi incontro. La squadra ha giocato quasi sempre da squadra, anche se ci sono delle cose da migliorare. Per esempio l'intesa con Nainggolan. Vincere certe partite può fare la differenza, anche nella crescita della condizione".

Sulla voglia di vincere la partita: "L'abbiamo cercata tutta la partita. Poi, dopo aver pareggiato, ancora di più. E' giusto, abbiamo mantenuto equilibrio ma la prova andava portata fino in fondo. Mauro ha fatto un grande gol, ma è quel che deve fare. Fino a quel momento non era dentro la manovra, poi a volte ci mette quel pizzico in più per fare qualcosa di diverso".

Su Vecino: "Lui come tutti ha potenzialità, ma serve fare dei passi avanti. Sa palleggiare da mediano e ha inserimenti da mezzala. Queste incursioni le fa bene, sono nelle sue qualità. Poi ha fisicità, è strutturalmente di livello. In certi episodi come il gol ci si gioca tanti risultati e tante partite".

Sul gol subito e la reazione: "La reazione mentale che ha evidenziato la squadra dopo aver subito gol è quello che il pubblico vuole. E' il modo giusto per riuscire a fare certi miglioramenti. Se il pubblico capisce che deve sostenere sempre così la squadra può fare la differenza anche in campionato".

Sul gol di Icardi: "Lo ha fatto volutamente. A volte gli piace tirarsi fuori dalle mischie per provare ad essere letale. E' una scelta sua, lo fa spesso. Lui queste cose le sa fare bene, mi auguro che lo faccia ancora di più. Noi in un paio di elementi siamo stati al di sotto di quanto preparato, alcune fasi di gioco potevano essere gestite meglio. Voglio fare i complimenti a Skriniar, non ha sofferto contro due velocisti fra i migliori nel ruolo (Son e Lucas, ndr). Perisic non stava benissimo, Icardi non era in condizione. Per questo dico che per me è stata una grande vittoria contro una squadra forte che gioca un calcio stupendo grazie a Pochettino. Vanno resi i giusti meriti a questa Inter".