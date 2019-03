LIVE TMW - Spalletti: "Incontro società-Icardi? Penso all'Eintracht"

Fonte: dal nostro inviato a Francoforte, Lorenzo Di Benedetto

Alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, valida per la gara di andata, il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa dalla Commerzbank-Arena per presentare la sfida.

Cosa pensa dell'Eintracht?

"Stanno facendo un ottimo campionato e giocando un calcio importante. Riescono a risolvere le partite all'ultimo com'è accaduto sabato. La vita, per noi e per loro, scorre velocemente e noi cercheremo di andare forte anche domani sera. Si tratta di andare a provare a fare tutto, vogliamo portare a casa il massimo. Dobbiamo avere le intenzioni corrette, la partita sarà molto importante e servirà anche la nostra esperienza, fatta nelle precedenti gare europee".

Il caso Icardi ha un impatto sulla squadra?

"Quando si vestono colori come quelli dell'Inter ci sono sempre delle cose che non viaggiano come vorresti. L'Importante del club deve far sì che si riesca a gestire le insidie del ruolo che hai. Dobbiamo mettere in campo le nostre caratteristiche e le nostre qualità. Icardi paga il costo di essere un giocatore importante".

Quanto la fa ben sperare l'ultimo incontro tra la società e Icardi?

"Non ho avuto tempo per andare a informarmi di quello che è successo. Questa partita ci riempie tutto il contenitore del tempo e non possiamo pensare ad altri. Dobbiamo usare tutto il nostro tempo per questa partita importantissima. Nainggolan? Dispiace che non ci sia ma la cosa che mi fa più dispiacere è quella di lasciare a casa i giocatori che sono fuori lista. Per il resto in campo ci va sempre l'Inter, anche se manca un calciatore o un altro. Dobbiamo far vedere che siamo una squadra forte".

Cosa si aspetta domani dalla sua squadra?

"Non dobbiamo mai credere di non essere all'altezza e questo non lo facciamo. Le partite precedenti in campo internazionale ci hanno dato qualcosa e dobbiamo portare tutti in campo domani. Molto dipenderà dalla voglia di lottare che avremo".

Affronterete la squadra che ha segnato di più. Pensa di adottare qualche accorgimento tattico?

"L'Eintracht ha sempre spinto forte, contro chiunque e conosciamo i pregi e i difetti di questa tattica. A volte si scompongono. La differenza la farà la gestione della partita, alcune volte siamo riusciti a fare bene, altre meno, ma non dobbiamo dimenticarci delle cose buone che abbiamo fatto in questa stagione. A livello difensivo abbiamo fatto spesso e volentieri bene e mi aspetto di rivedere tutto questo anche domani, a prescindere dai nostri avversari. Dobbiamo mantenere una nostra identità, abbiamo passato periodi migliori ma difficilmente la squadra è stata totalmente allo sbando. Non ci sono i rischi di dover ripartire da zero, manterremo la stessa composizione tattica facendo attenzione alle loro qualità".

Senza Nainggolan dovrà cambiare qualcosa a livello tattico?

"Sono le caratteristiche della nostra squadra quella di essere uniti sempre e comunque. Abbiamo subito più gol ultimamente ma ne abbiamo fatti anche di più. Dobbiamo cercare l'equilibrio. Lautaro è più predisposto alla manovra per arrivare in area di rigore, poi ci sono anche attenzione a non disunirsi e a restare compatti. L'Eintracht lascia sempre due attaccanti pronti a ribaltare l'azione, partecipano meno alla fase difensiva e per questo possiamo trovare spazi. Quando riprendono palla sono però molto forti e dobbiamo avere quell'equilibrio che ti permette di prendere vantaggio nei loro tentativi di assalto dei nostri avversari. Allo stesso tempo dobbiamo dare ordine alla fase difensiva, senza lasciare spazi. Possiamo fare entrambe le cose e domani mi aspetto una prova super dal punto di vista del carattere, soprattutto dopo l'ultima partita di campionato a Cagliari".