LIVE TMW - Spalletti: "Lautaro aveva una bella responsabilità, è stato bravo"

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, dalla sala stampa dell'Allianz Stadion di Vienna, parlerà fra pochi minuti del successo sulla squadra austriaca.

Su Lautaro Martinez: "C'è molto del suo su questa vittoria, bisogna dirgli bravo anche perché aveva una responsabilità importante dopo quello che è successo. E' un calciatore importante, ha fatto salire spesso la squadra oltre al gol. E' stato messo in condizione perché la squadra ha giocato alta e ha fatto possesso nella loro metà campo, pur non facendo trame di qualità. Lautaro è un giocatore che sa fare un po' tutto, vediamo se riuscirà a diventare così forte dentro l'area come Mauro. Nel venire incontro e nel pulire palloni comunque è bravissimo, così come nell'uno contro uno. E' un calciatore forte".

Su come cambia la squadra senza Icardi: "Un centravanti lo avevamo comunque, con Lautaro. Dentro l'area Mauro è un rapace, uno che si avventa sulla preda qualsiasi essa sia. Ma con la palla giocata addosso ha caratteristiche diverse e forse Lautaro lo fa meglio. Sono due ottimi calciatori che dentro il gioco di squadra possono esaltarsi per diventare fortissimi".

Su cosa dirà a Icardi domani: "Farò come sempre, lo saluterò. Poi se ci sarà da parlare individualmente con qualcuno lo farò, poi vedrò cosa verrà fuori. Penso che lui reagirà nello stesso modo professionale di sempre, le stesse difficoltà che abbiamo avuto noi nel farglielo presente le avrà avute lui nel riceverle. Ora si va a lavorare, si mette dentro un po' di riposo perché questo campo era difficile, il terreno faceva incollare i tacchetti e credo si sia visto. Muscolarmente è stata una prova complicata".

Su Handanovic neo capitano: "Io l'ho visto bene ma l'avevo già visto bene altre volte in queste vesti. Lui lo conosciamo tutti per il suo equilibrio, la sua professionalità e la sua serietà. Attraverso i comportamenti, oltre che le parole, ti sa trasferire queste caratteristiche. Riesce a parlare coi compagni, sa farsi apprezzare all'interno dello spogliatoio... Sono caratteristiche che ha e che per certi versi aveva anche Mauro. E' un calciatore esperto, che ha vissuto tante situazioni, per questo ha qualche possibilità in più di Mauro".