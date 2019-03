LIVE TMW - Spalletti: "Prova di spessore. Icardi? Parlate con Marotta"

Fonte: dal nostro inviato a Francoforte, Lorenzo Di Benedetto

Dopo lo 0-0 della Commerzbank-Arena di Francoforte, il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa per commentare la gara contro l'Eintracht. Queste le sue parole: "Nel primo tempo siamo stati bravi a girare la palla, con personalità. Siamo riusciti a sfruttare gli spazi. Nella ripresa abbiamo giocato in maniera più difficile, abbiamo dovuto prendere una decisione di come costruire l'azione e abbiamo sbagliato. Poi loro hanno alzato il pressing, abbiamo perso alcuni duelli fisici e abbiamo fatto più fatica. Uno dei nostri difetti è che non riusciamo a sfruttare la palla addosso. In alcuni momenti siamo stati schiacciati, loro sono stati bravi a cambiare spesso lato di gioco e non siamo stati bravi, anche se ci siamo difesi bene. Anche i nostri avversari hanno dovuto subite, sia nel primo che nel secondo tempo. La prestazione è stata di spessore e di livello, la squadra ha fatto vedere di aver appreso qualcosa dalle esperienze europee. Siamo venuti qui a dire la nostra e non abbiamo concesso molto a una squadra che era riuscita a segnare a tutti".

Come sta Icardi?

"Non l'ho visto, ci ho parlato solo prima di partire e mi ha detto che non era pronto a ricominciare ad allenarsi con la squadra. Deciderà lui quando ricomincerà, ho solo ascoltato quello che doveva dire. Dovete parlare con il direttore, ci ha parlato lui ieri".