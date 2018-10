LIVE TMW - Spalletti: "PSV specchio di Van Bommel. Vogliamo vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di vigilia per l'Inter che domani sera affronterà il PSV Eindhoven al Phillips Stadium nella seconda giornata della fare a gironi di Champions League. Il tecnico nerazzurre Luciano Spalletti ha presentato la sfida contro gli olandesi in conferenza stampa, queste le sue parole:

Qual è la caratteristica migliore del PSV?

"Hanno diverse qualità, sono una squadra forte dal punto di vista fisico, ha individualità importanti e sa come impattare ogni momento della partita. Interpretano il calcio come il loro allenatore. Si vede che è una squadra allenata da uno come Van Bommel e i giocatori rispecchiano ciò che faceva vedere lui da calciatore".

In ottica qualificazione andrebbe bene anche un pareggio?

"Non ho mai fatto questi calcoli. Questi ragionamenti ti mettono in imbarazzo nei confronti della squadra, perché leggono un po' di timore. Sono sicuro che il modo di fare giusto sia quello di andare in campo a vincere la partita. Magari tenendo sotto mirino quelle che sono le insidie che loro potranno creare e sono facilmente individuabili. Poi però si scende in campo per vincere".

Cosa vorrebbe dire vincere domani?

"Prepariamo bene mentalmente questa partita, sapendo bene l'importanza che ha. Già da oggi, quando abbiamo visto il campo, l'aria è diventata più massiccia e dovremo essere bravi a respirare più forte. Sarà una partita difficilissima e dovremo scendere in campo con personalità e forza, caratteristiche necessarie per indossare questa maglia. Dobbiamo mettere in campo massima attenzione e massima disponibilità. Serve tirare fuori tutto quello che abbiamo, soltanto dando il massimo possiamo vincere. Tutte le squadre che affrontiamo in questo girone erano in urne più avanti rispetto alla nostra e noi dobbiamo colmare il gap in campo, abbiamo la possibilità per farlo".

Che PSV si aspetta, quello di campionato o quello visto contro il Barcellona?

"L'Eredivisie è allenante e credo che i nostri avversari si siano pentiti di aver concesso campo al Barcellona. Sono una squadra che affronta gli avversari a viso aperto, che li fronteggia. Attaccano sempre gli spazi e ti mettono a dura prova dal punto di vista del ragionamento, visto che sono molto fisici e veloci. Avremo poco tempo e poco spazio ma se riusciremo a essere veloci potremo sfruttare qualche situazione favorevole. Non ci dimentichiamo comunque che nel campionato olandese c'è anche l'Ajax, una squadra che sa giocare a calcio, battuta dal PSV per 3-0 alcune settimane fa".

Cambierà qualcosa dal punto di vista tattico?

"Facciamo miglioramenti rimanendo su un'unica idea e quindi si va avanti con il 4-2-3-1. Dipende che uso si fa degli esterni offensivi e dei terzini ma il sistema tattico resta lo stesso".

Cosa si aspetta dai giocatori in una gara delicata come quella di domani?

"Mi aspetto che i giocatori si facciano trovare pronti da un punto di vista mentale e di lettura della partita. Quella è la prima insidia dove dobbiamo mettere mano da subito. Tutto passa da lì. Abbiamo giocato fin dall'anno scorso per vivere momenti come questi, domani dovremo essere all'altezza".

Come stanno D'Ambrosio e Vrsaljko? Skriniar può giocare terzino?

"No, domani Milan non partirà esterno perché D'Ambrosio sta bene. Vrsaljko ha fatto il primo periodo di lavoro individuale ed è andato tutto bene. Ora ha iniziato ad allenarsi con la squadra ma due o tre allenamenti sono pochi per capire quanti minuti abbia sulle gambe. Potrebbe comunque essere tra i 18 di domani".