LIVE TMW - Spalletti: "Sconfitta che ci fa imparare. Dovevamo fare di più"

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona, Lorenzo Di Benedetto

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-0 al Camp Nou contro il Barcellona. Queste le parole dell'allenatore nerazzurro:

Avrebbe preferito avere Rafinha nell'Inter?

"Na abbiamo già parlato ieri. E' un calciatore forte che non abbiamo potuto prendere. Il fatto che ci abbia fatto gol? Questo è il suo mestiere. Se noi oggi eravamo qui è anche grazie a lui. Ho comunque giocatori all'altezza e Rafinha può dare una mano solo al Barcellona".

Come le è sembrato il Barcellona?

"La stessa squadra che riesce a tenere palla e ad andare in velocità. Con Messi avremo avuto problemi in più ma anche senza di lui le cose sono andate bene per i catalani".

Quel è il ruolo di Vecino nell'Inter?

"Mediano senza palla, mezzala quando il pallone lo abbiamo noi. E' un calciatore completo che sa fare tutto".

Cosa è mancato stasera?

"Abbiamo imparato molte cose ma pensavo di aver fatto dei rodaggi che ci permettessero di prendere possesso della materia nella quale ci andavamo a confrontare. Oggi non siamo stati bravi, soprattutto tecnicamente. Recuperavamo palla ma non riuscivamo a palleggiare e alla fine ci hanno fatto correre molto. Dovevamo prenderci più responsabilità, fare e sbagliare è meglio di non fare. Oggi non abbiamo fatto quello che dovevamo".

Vidal qui non gioca. Lo vorrebbe all'Inter?

"Se lei fosse Nainggolan o Vecino le farebbe piacere se io rispondessi che prenderei Vidal? Sarebbe come non essere contento di quello che ho e invece ho la squadra che volevo avere. Sono in mezzo alle persone che mi piace avere al mio fianco. Vidal è certamente un grande calciatore ma non lo dico certo io, parla la sua carriera".

Il gap col Barcellona è colmabile in breve tempo?

"Sì. Dipende molto dall'atteggiamento che mettiamo in campo. Serve più personalità in campo".

Nainggolan potrebbe recuperare?

"Non lo so. La sua assenza però non ha pesato tantissimo. Siamo una buona squadra anche senza di lui e dobbiamo essere convinti di questo".