live Spezia, tra poco la presentazione di Kevin Agudelo

11.00 - Amici di TUTTOmercatoWEB.com, siamo in attesa di Kevin Agudelo, che tra pochi minuti interverrà in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore dello Spezia. il ventunenne colombiano, che con la maglia dello Spezia ha già giocato due partite, è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Genoa, dopo gli ultimi sei mesi vissuti, sempre in prestito, a Firenze. Come sempre, potrete seguire qui tutte le parole dei protagonisti, grazie al LIVE! del nostro inviato. La conferenza avrà inizio tra pochi minuti.