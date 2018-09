LIVE TMW - Stasera a Londra il 'The Best FIFA 2018': CR7 e Messi disertano

Premi F5 per aggiornare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

16.32 - Aumenta la lista degli assenti per il "The Best". A Londra non ci sarà neanche il ds della Roma Monchi, che ha preferito restare vicino alla squadra nel ritiro di Trigoria in questo momento di grande difficoltà.

16.06 - Tanti assenti stasera a Londra. Mancherà sicuramente Cristiano Ronaldo, anche se stavolta le ragioni dovrebbero essere prettamente legate al campo, visto che la Juventus mercoledì affronterà in campionato il Bologna. Out anche la stella del Barcellona Lionel Messi, che diserterà la cerimonia per "motivi familiari". Presente, invece, la folta colonia del Real Madrid, a partire dal presidente Florentino Perez e composta poi da Thibaut Courtois, capitan Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo e, ovviamente, anche il grande favorito Luka Modric.

15.45 - Otto i premi in questione: miglior giocatore, miglior allenatore, miglior portiere, premio Puskas per il miglior gol, premio per la miglior tifoseria, premio Fair Play e miglior undici, oltre al premio per la migliore calciatrice e per il miglior allenatore del calcio femminile.

Luka Modric, Cristiano Ronaldo o Mohamed Salah? È il grande giorno del "The Best FIFA 2018". Mancano infatti ormai poche ore alla consegna di uno dei riconoscimenti più prestigiosi del mondo del calcio, in programma stasera alle ore 20:00 al Royal Festival Hall di Londra. La cerimonia sarà presentata dall'attore Idris Elba, accompagnato dalla giornalista francese Anne-Laure Bonnet, con la colonna sonora del cantante Noel Gallagher. Segui su TMW il live con tutte le dichiarazioni e il racconto minuto per minuto dell'evento!