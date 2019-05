LIVE TMW - Stasera Ajax-Tottenham. Formazioni ufficiali, è tutto pronto

CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Fonte: Con la collaborazione di Ivan Cardia

© foto di Imago/Image Sport

Termina qui il live di avvicinamento alla partita. Potrete seguirla, come sempre, in diretta testuale su TMW .

20.59 - Gioca Dolberg

Problema dell'ultimo minuto in casa Ajax: ten Hag sarà costretto a fare a meno di David Neres, che non andrà neanche in panchina. Al suo posto, titolare Kasper Dolberg, con Tadic che a questo punto giocherà sulla trequarti. In panchina va Lassina Traoré.

19.57 - La formazione ufficiale del Tottenham

Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Wanyama, Sissoko; Eriksen, Dele Alli, Lucas; Son. Allenatore: Mauricio Pochettino.

19.51 - La formazione ufficiale dell'Ajax

Ajax (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong; Neres, Van de Beek, Ziyech; Tadic. Allenatore: Erik ten Hag.

Tottenham: in attesa di comunicazione

19.33 - Anche l'Ajax allo stadio - Anche gli olandesi sono arrivati nella pancia della Johan Cruyff ArenA. Obiettivi diversi, ça va sans dire.

19.30 - Tottenham allo stadio - Il Tottenham ha raggiunto pochi minuti fa, in pullman, lo stadio dove stasera ospiterà l'Ajax con l'obiettivo di ribaltare il risultato di Amsterdam.

19.08 - Verso una finale inglese? - Come ricorda la UEFA, se gli Spurs dovessero eliminare l'Ajax, la finale di Champions sarebbe tutta inglese. Di conseguenza, una squadra di Premier League si laureerebbe campione d'Europa per la prima volta dal 2012, quando il Chelsea sconfisse il Bayern a Monaco.

18.27 - Dalle 19 tetto aperto alla Cruijff Arena - La scelta della UEFA è di giocare con il tetto aperto: è stato tenuto chiuso per tutto il giorno (pioggia interna per tutto il giorno su Amsterdam) ma verrà aperto a partire dalle 19, per permettere una disputa ideale della sfida.

18.02 - Kane e Sanchez al fianco della squadra - Fuori per infortunio, ma al fianco della squadra: Devinson Sanchez ed Harry Kane saranno a bordocampo nella sfida di Amsterdam per seguire la partita del Tottenham e spingere gli Spurs a raggiungere la finale. Specie il capitano, visto che il manager del Tottenham Pochettino si è dichiarato fiducioso circa il suo recupero per l’ipotetica finale in programma a Madrid il 1° giugno.

17.44 - L'incredibile anno di Tadic - L'asso serbo Dusan Tadic un anno fa giocava... per la salvezza. L'otto maggio scorso, con la maglia del Southampton, giocò 83 minuti con la maglia biancorossa nella sfida allo Swansea City che garantì, grazie al gol di Gabbiadini, tre punti fondamentali per mantenere i Saints in Premier. Un anno dopo, scenderà in campo da protagonista assoluto nella semifinale di Champions League tra Ajax e Tottenham.

17.22 - L'Ajax sui social: "Blah, Blah, Blah" - Con la Juve aveva portato fortuna e l'Ajax ha deciso, forse per scaramanzia, di ripetersi: sulle pagine social dei lancieri è stata pubblicata una clip ispirata al video del disc jockey olandese Armin van Buuren "Blah, Blah, Blah" accompagnata dal cinguettio: "And we don't even care about what they say" ("E non ci interessa nemmeno quello che dicono"). I tifosi sono convinti di poter realizzare la terza impresa europea della propria stagione dopo aver eliminato Juventus e Real Madrid. La provocazione del club olandese era andata ampiamente a segno: la clip, prima della sfida di ritorno di Torino, era diventata virale.

17.11 - La semifinale più attesa sarà visibile in chiaro - Ajax-Tottenham, senza dubbio la semifinale più attesa visto il risultato dell'andata tra Liverpool e Barcellona (che i Reds sono riusciti incredibilmente a sovvertire) è in programma stasera alle 21 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam: per chi non riuscirà a seguirla allo stadio, la gara sarà visibile in diretta su Rai 1, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1.

16.48 - Tutto pronto alla Crujiff Arena - Amsterdam aspetta la gara dell'anno: stasera si gioca Ajax-Tottenham e l'impianto olandese è pronto, come dimostrano le foto pubblicate dall'account ufficiale della Champions League. Stasera tutti gli occhi del mondo saranno sulla capitale orange.

Amsterdam awaits 🤩🤩🤩 Where in the world are you watching? 🌐#UCL pic.twitter.com/Bxq4GTKyfR — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 8, 2019

16.24 - Antonio Conte incensa l'Ajax - "Può esserci sempre la sorpresa nel percorso. Come l'Ajax. Ci sono squadre più forti, parliamoci chiaro. L'Ajax ha undici giocatori effettivi, nella fase di possesso e nella fase di non possesso. Giocatori che hanno entusiasmo, voglia di correre con e senza palla, di andare in avanti, difendersi in avanti e non in braccio al portiere". Questo l'Antonio Conte pensiero riguardo la semifinale di stasera. C'è spazio anche per un commento sul Tottenham: "Occhio al calcio inglese: abbinano mezzi economici a una nuova cultura tecnica. L'avvento di tanti allenatori stranieri ha travolto la vecchia mentalità che sottovalutava l'aspetto tattico. Che ora si sposa con l'ardore e l'intensità inglese".

16.01 - C'è anche il "problema" Ramadan - Semifinali di Champions League che potrebbero essere segnate dal Ramadan, mese di digiuno per i musulmani che inizia nella giornata di oggi e dunque arriva in un periodo decisivo per la coppa più importante d'Europa. L'Ajax dovrà fare i conti con la decisione di Ziyech e Mazraoui, che hanno comunicato al club e al tecnico Ten Hag di voler rispettare questa regola. Ciò significa che i due giocatori, mercoledì ad Amsterdam, potrebbero dover scendere in campo digiuni e senza poter bere niente fino a che il sole non sarà tramontato e dunque 18 minuti dopo il fischio d'inizio della sfida contro gli Spurs.

15.34 - Visita di Jol ad Amsterdam - L'ex tecnico del Tottenham Martin Jol è passato a salutare i tifosi Spurs nel loro soggiorno ad Amsterdam, puntualmente "pizzicato" dai canali ufficiali degli inglesi. A cui ha detto: "Questo è il Tottenham più forte della storia, spero riescano a raggiungere la finale perché è un'occasione unica".

"It's like being Santa Claus!" 🇳🇱 😲 Martin Jol raised the roof as he paid a surprise visit to our @AmsterdamSpurs supporters evening last night! #UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/kVcL9hfW5L — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 8, 2019

15.00 - Morale alto e serenità in casa Ajax - Clima molto disteso in casa Ajax in vista della gara di stasera: lo evidenzia il torello di stamane in cui la stella Hakim Ziyech ha ricevuto una bella lezione. Di seguito il video caricato dalla UEFA:

Ziyech gets a taste of his own medicine 🤣#UCL | @AFCAjax_EN pic.twitter.com/9LBlfsB0kX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 8, 2019

14.26 - Kane suona la carica - Harry Kane è indisponibile ma ha voluto dare il suo supporto ai compagni di squadra. Il centravanti, presente ad Amsterdam, attraverso i social ha scritto: "Non posso perderla. Ad Amsterdam a supportare i ragazzi".

14.13 - Le parole di Endt - David Endt, ex team manager dell'Ajax, ai microfoni di Sky: "Anche per noi è una grande sorpresa. All'inizio della stagione abbiamo cercato di arrivare in Champions League e riuscirci per noi era un traguardo. Pian piano si è costruito il miracolo, la squadra è più unita che mai. Non sono più comparabili, qui c'è chi ha l'esperienza giusta che aiuta i giovani a vincere. Ciò che mi colpisce è la stabilità della squadra. Anche in circostanze difficili questi ragazzi vanno in trasferta e ribaltano la partita, come successo a Madrid. Questa squadra non ha solo qualità tecniche e tattiche, ma anche un grande cuore. Sorprendente per l'età media che ha. Sarebbe un sogno pensare che questa squadra rimanga la stessa, ma sono sicuro che dopo De Jong andrà via anche De Ligt. E forse anche Ziyech".

13.14 - Precedente col Tottenham - C'è un precedente beneaugurante per il Tottenham contro l'Ajax, ad Amsterdam. Nel 1981, ai sedicesimi di finale di Coppa delle Coppe, gli inglesi andarono a vincere per 3-1.

12.30 - Quanto Ajax nel Tottenham - Quattro gli ex dell'incontro, tutti attualmente al Tottenham: si tratta di Toby Alderweireld (all'Ajax dal 2008 al 2013). Davinson Sanchez (una stagione in Olanda, 2016-17) e Christian Eriksen (prelevato minorenne dai lancieri, con cui ha giocato dal 2009 al 2013).

12.19 - Fischetto tedesco - Felix Brych è l'arbitro della sfida. Assistenti Mark Borsch e Stefan Lupp. Quarto uomo Deniz Aytekin. Al VAR Bastian Dankert , assistente VAR Marco Fritz.

12.00 - Nessuna semifinalista era partita a luglio, prima dell'Ajax - Incredibile il cammino dell'Ajax, iniziato il 25 luglio contro lo Sturm Graz. Gli olandesi sono la prima squadra nella storia della Champions League ad essere arrivata in semifinale dopo aver superato tre turni preliminari.

11.45 - Top Four, 57 anni dopo - Semifinale storica per il Tottenham. L'unica volta in cui gli Spurs sono arrivati tanto lontano nel massimo torneo continentale risale a 57 anni fa. Allora nella doppia sfida contro il Benfica la spuntarono i lusitani.

11.28 - Rassegna stampa - Il Liverpool ha preso tutte le prime pagine inglesi e non solo. In Olanda però c'è spazio per la sfida di stasera.

11.15 - Il probabile undici di Pochettino Questo il possibile undici degli Spurs: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Alli, Wanyama, Sissoko; Lucas Moura, Eriksen, Son.

11.10 - Falso nueve - Pochettino orientato a un modulo senza una vera e propria punta, con Eriksen finto 9 con Lucas Moura e Son esterni d'attacco.

11.00 - Torna Son - Il Tottenham ritrova Son. Il sudcoreano aveva saltato la partita d'andata per squalifica.

10.45 - Ajax in vantaggio - La partita d'andata al "Tottenham Hotspur Stadiumn" è terminata con la vittoria dell'Ajax per 1-0 grazie a una rete di Donny van de Beek.

10.30 - Undici confermato - Ten Hag va verso la conferma in blocco dell'undici schierato a Londra: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong, Van de Beek; Neres, Tadic, Ziyech.

10.15 - La partita più importante della Cruijff Arena - "È la partita più importante per l'Ajax in questo stadio. Non abbiamo bisogno di motivazioni extra" ha dichiarato il tecnico degli olandesi Erik ten Hag ieri pomeriggio. La "Johann Cruijff ArenA", nata come "Amsterdam ArenA" è stata inaugurata nel 1996 con un'amichevole fra Ajax e Milan.

Wat een spanning 😱! Dit. Moet. Je. Zien. GO @AFCAjax 🤩! Kijk Ajax-Tottenham Hotspur vanavond vanaf 19.40 uur live op Ziggo Sport, gratis voor Ziggo klanten op kanaal 14. Zonder reclame. #ajatot #trotsehoofdsponsor #zigGOajax pic.twitter.com/3o5mhGwjOo — Ziggo (@ZiggoCompany) 7 maggio 2019

10.00 - Chi affronterà il Liverpool? Questa sera ad Amsterdam alle ore 21 andrà in scena il ritorno della seconda semifinale di Champions League: Ajax-Tottenham.