LIVE TMW - Stasera alle 21 Napoli-Barcellona: alle 13 il pranzo UEFA tra le dirigenze

live Stasera alle 21 Napoli-Barcellona: alle 13 il pranzo UEFA tra le dirigenze

Il grande giorno è arrivato: questa sera il Napoli di Gattuso riceverà la visita del Barcellona per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Una notte da sogno al "San Paolo", che potrà finalmente godersi dal vivo il successore di Diego Armando Maradona: Lionel Messi. Segui, come di consueto, il live di avvicinamento di TMW alla sfida (fischio d'inizio alle ore 21:00) con le voci, gli aggiornamenti di formazione e tutte le curiosità!

11.49 - Alle 13:00 il pranzo UEFA - Andrà in scena alle ore 13:00 il consueto pranzo UEFA tra le dirigenze di Napoli e Barcellona. Il club partenopeo sarà rappresentato dal presidente Aurelio De Laurentiis, che assisterà ovviamente anche alla sfida di questa sera dalle tribune del "San Paolo", mentre per i blaugrana ci sarà il vicepresidente Jordi Cardoner.

11.44 - La probabile formazione del Barcellona - Pochi dubbi di formazione anche per Quique Setién, che deve fare a meno di Jordi Alba, Sergi Roberto, Luis Suarez e Ousmane Dembélé. Davanti a ter Stegen, linea a quattro composta da Semedo, Piqué, Lenglet (in ballottaggio con Umtiti) e Junior Firpo. Tornerà De Jong tra i titolari, l'altro interno di centrocampo sarà Arthur, mentre Busquets agirà in cabina di regia. Vidal favorito su Ansu Fati per una maglia alle spalle di Messi e Griezmann.

11.19 - Le maglie ufficiali di Napoli-Barcellona - Quando mancano ancora diverse ore al fischio d'inizio del match, il Napoli mostra già su Twitter le quattro maglie ufficiali coi quali i calciatori (e i portieri) azzurri e blaugrana si affronteranno questa sera al "San Paolo". Ecco la foto:

Ecco le maglie ufficiali per la partita di questa sera 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/sx2h41grji — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 25, 2020

11.02 - La probabile formazione del Napoli - Pochi dubbi di formazione per Gennaro Gattuso. Tra i pali confermato Ospina, Di Lorenzo e Mario Rui i due terzini mentre i centrali saranno Manolas e Masimovic (nemmeno convocato Koulibaly). In mediana Fabian Ruiz (favorito su Allan) e Zielinski i due interni, con Demme che agirà in cabina di regia. Torna Callejon dal primo minuto: al suo fianco Mertens e Insigne in attacco.