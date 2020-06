live Stasera alle 21 Napoli-Juventus, i convocati di Gattuso

Questa sera alle 21 verrà assegnato il primo trofeo italiano del post Coronavirus. A sfidarsi, sul campo dell'Olimpico di Roma, saranno Napoli e Juventus. Niente tifosi allo stadio, nemmeno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre la premiazione sarà self service, senza istituzioni che consegneranno il trofeo. Seguiremo tutti gli aggiornamenti col nostro LIVE pre-partita.

11.40 - La conta dei rigoristi - La Juventus ha Cristiano Ronaldo e Dybala praticamente intoccabili, poi probabilmente Douglas Costa, terzo elemento del tridente. Miralem Pjanic se sarà in campo al fischio finale, dalla panchina ci potrebbero essere i jolly Bernardeschi e Ramsey. Nel Napoli le certezze sono Mertens e Insigne, con Lozano e Milik (11 gol su 12 tirati) possibili subentri. Zielinski e Demme i candidati a centrocampo, ma anche Elmas o Fabian Ruiz non sono da escludere.

11.01 - I convocati del Napoli - Come annunciato dalla società nella serata di ieri, il Napoli di Gattuso porterà tutta la rosa a disposizione stasera in occasione della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Nell'elenco, reso noto sui profili social del club azzurro, c'è anche lo squalificato Ospina, oltre al portiere della Primavera Hubert Idasiak.

Portieri: Meret, Idasiak, Ospina, Karnezis

Difensori: Malcuit, Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Manolas

Centrocampisti: Demme, Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Lobotka

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Younes, Milik

10.48 - Mattarella non sarà presente - Il presidente della Repubblica non ci sarà questa sera per la sfida fra Juventus e Napoli. Ha preferito non godere di un privilegio quando milioni di tifosi guarderanno la sfida davanti alla tv.

10.35 - Le probabili formazioni - Il Napoli non può puntare su Ospina, squalificato, mentre la Juventus dovrà fare a meno (ancora) di Giorgio Chiellini, a cui va sommata l'assenza di Gonzalo Higuain, convocato ma non disponibile.