LIVE TMW - Stasera Barça-Liverpool, c'è Vidal. Firmino in panchina

19.40 - Vidal preferito ad Arthur, Klopp non rischia Firmino. Ernesto Valverde si affida ad Arturo Vidal. L'ex centrocampista di Juventus e Bayern è la novità del tecnico del Barcellona, che preferisce il cileno ad Arthur. Sergi Roberto vince il ballottaggio con Semedo, mentre davanti c'è Coutinho nel tridente con Messi e Suarez. Sorpresa, invece, nelle scelte di Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco rinuncia ad Henderson e all'acciaccato Firmino. I Reds dovrebbero schierarsi con un 3-5-2, ma non è escluso l'impiego di Milner o Wijnaldum nel tridente.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto; Lenglet, Piqué, Jordi Alba; Vidal, Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, Coutinho.

Liverpool (3-5-2): Alisson; Gomez, Matip, Van Dijk; Fabinho, Wijnaldum, Milner, Keita, Robertson; Mane, Salah.

19.00 - In corsa per il triplete. Il Barcellona, così come l'Ajax, è in corsa per conquistare il triplete, ovvero la vittoria dei tre maggiori trofei: la Liga 2018-19 è già esposta in bacheca, mentre c'è attesa per la finale di Copa del Rey contro il Valencia.

18.12 - Scontri tra tifosi del Liverpool e la polizia: sei arresti. Sei tifosi del Liverpool sono stati arrestati per aver lanciato lattine e bottiglie contro la polizia spagnola. È il bilancio degli scontri avvenuti in giornata per le strade di Barcellona, dove stasera si disputerà la sfida d'andata delle semifinali di Champions League tra le squadre di Valverde e Klopp. Il club inglese ha immediatamente condannato il comportamento dei propri tifosi, dando disponibilità a collaborare con le forze dell'ordine per identificare i responsabili degli episodi violenti.

17.47 - Attacchi a confronto. Non solo Messi e Salah. Quella tra Barcellona e Liverpool sarà la sfida tra due dei tridenti offensivi più prolifici del globo. Da una parte, con l'argentino, ci saranno Suarez e Coutinho, dall'altra Mané e Firmino con l'egiziano. Per ora stravincono gli scudieri dell'egiziano, ma c'è attesa per la prima rete stagionale in Champions del bomber uruguaiano, che potrebbe firmare il classico gol dell'ex.

17.00 - Stelle di prima grandezza. C'è grande attesa per la sfida tra Lionel Messi e Mohamed Salah. L'argentino ha realizzato finora 46 reti in 45 partite stagionali, di cui 10 in Champions League. L'egiziano, invece, è a quota 25 in 48 presenze, con un rendimento inferiore nella massima competizione europea rispetto alla passata stagione: solo 4 i gol messi a segno in 10 gare disputate dall'ex giocatore della Roma.

16.10 - Striscia positiva e bestia nera. Il Barcellona è imbattuto in casa in Champions League da 31 partite (28 vinte e 3 pareggiate), la miglior striscia nella storia della competizione. Il Liverpool, però, non ha mai perso al Camp Nou: due successi (1-0 nella Coppa UEFA 1975/76 e per 2-1 negli ottavi di Champions League 2006/07) e due pareggi.

15.22 - Messi punta il gol numero 600 in blaugrana. Il Barcellona ricorda il primo gol in gara ufficiale di Leo Messi con la maglia blaugrana. Nel 2004, su assist di Ronaldinho, l'attuale numero 10 catalano riuscì a mettere a segno la prima gioia. Ora, 14 anni dopo, gli mancano due gol per arrivare a quota 600. "Riuscirà a tagliare questo traguardo stasera?", si chiede l'account Twitter del Barça.

15.15 - Liverpool carica l'ambiente. I reds hanno pubblicato un video su Twitter per omaggiare il Camp Nou, sede della gara di questa sera.

14.53 - Barça giù con le inglesi L'edizione odierna del Mirror analizza alcune statistiche sulla semifinale d'andata tra Barcellona e Liverpool di questa sera. Il club catalano ha superato una sola volta le semifinali di Coppa dei Campioni eliminando una squadra inglese e ha avuto la peggio contro Leeds (1974/75), Man United (2007/08) e Chelsea (2011/12). I Catalani hanno invece avuto la meglio sui Blues nel 2008/09.

14.31 - L'attacco di Toshack John Benjamin Toshack, leggenda del Liverpool, critica Jurgen Klopp. Otto anni con due Coppe Campioni e tre Premier League in bacheca, ha attaccato a Esports Cope il tecnico tedesco. "E' da quattro anni al Liverpool e non ha vinto niente. Nada! E oggi sfida il Barcellona che ha Messi e con Messi sei favorito. Però sarà una grande partita, con Salah, Mané, Van Dijk che è un leader vero, da una parte, Messi, Suarez e tutti gli altri per Valverde".

14.24 - Celebrazione di Van Dijk AS celebra Virgil van Dijk. Che al Liverpool è arrivato come centrale più costoso del mondo e che, adesso, ha confermato di valere ognuno dei 75 milioni di euro spesi per lui. Ventisette anni, 4 gol in 26 gare internazionali, in Champions ha giocato 9 partite con un rating pazzesco per i passaggi: 87,6% giusti su 600 effettuati. 37 duelli aerei vinti, ovvero l'87,7%, 41 palloni recuperati, 85% di entrate difensive con esito positivo. E' lui il leader che, stasera, Messi & co dovranno superare per primo. E per penultimo, davanti ad Alisson.

14.18 - L'esempio del Betis Il Betis è stata l'unica squadra a vincere al Camp Nou in questa stagione, imponendosi 4-3 a novembre. “Il Betis ha pressato alto, andando all'uomo contro uomo in tutte le parti del campo e rubando palla sulla tre quarti avversaria", spiega il Guardian, come riporta Uefa.com. “Il Liverpool dovrà tentare di fare lo stesso".

14.04 - Sfida anche sul mercato Tutti su Abdulkadir Omur, stellina del Trabzonspor. E' uno dei nomi più chiacchierati in Turchia, talento che rimbalza con forza anche in Spagna e Inghilterra. Secondo lo Star, adesso sarebbe testa a testa tra Liverpool e Barcellona per prenderlo in estate.

13.40 - Tensione in città Momenti di tensione in città a Barcellona. Nelle ultime ore sono infatti comparsi sui social dei video di sostenitori dei Reds che, in città, hanno lanciato in una fontana due turisti. Gesti condannati anche dal CEO del Liverpool, Peter Moore, che ha invitato i supporters alla calma.

13.12 - Così in campo il Liverpool? Ultime sulla formazione del Liverpool che sfiderà stasera il Barcellona. Classico 4-3-3 di Klopp, Firmino recupera e sarà della gara nel tridente con Salah e Mané. In mezzo unico indisponibile Lallana, mediana dunque titolare con Keita-Henderson ai fianchi di Wijnaldum. Dietro Alexander-Arnold e Robertson terzini, Matip e Van Dijk centrali davanti ad Alisson.

13.08 - Zenden sulla sfida Boudewijn Zenden, doppio ex della sfida, ha parlato della gara. "Non è la prima volta in cui il Barça sarà o può essere stoppato. Il suo più grande avversario è il Barcellona stesso: se non giocano come sanno, allora puoi approfittarne".

12.58 - Sport risponde a Klopp Bienvenidos al templo de D10S. L'edizione odierna di Sport accoglie così il Liverpool. Con un elogio a Lionel Messi, con una risposta a Jurgen Klopp. Che, sentendosi attaccato, ha stuzzicato la piazza di Barcellona. "Il Camp Nou non è un tempio del calcio". Una negazione che ha portato a risposte forti, Sport chiede quella di Messi. Come direttore d'orchestra, come maestro di cerimonia per rispondere a Klopp. E spiegargli che il Camp Nou è quello che Barcellona pensa che sia. Il tempio di D10S.

12.22 - Così in campo il Barça? Questa la probabile formazione di questa sera del Barcellona contro il Liverpool. 4-3-3: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Leo Messi, Luis Suárez, Coutinho

12.00 - La notte di Barça-Liverpool - Ci siamo. Nove ore al fischio d'inizio, è la notte della gara tra Barcellona e Liverpool. Messi contro Salah, Valverde contro Klopp, il ritorno di Coutinho, Piqué contro Van Dijk. I catalani che cercano il riscatto in Europa contro i Reds reduci dalla sconfitta nell'ultima finale. Tutti gli aggiornamenti sulle curiosità, sulle formazioni e sull'aria che si respira in Catalogna su Tuttomercatoweb.com.