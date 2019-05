LIVE TMW - Stasera Barça-Liverpool, Messi con Coutinho e Suarez dal 1'

© foto di J.M.Colomo

14.04 - Sfida anche sul mercato Tutti su Abdulkadir Omur, stellina del Trabzonspor. E' uno dei nomi più chiacchierati in Turchia, talento che rimbalza con forza anche in Spagna e Inghilterra. Secondo lo Star, adesso sarebbe testa a testa tra Liverpool e Barcellona per prenderlo in estate.

13.40 - Tensione in città Momenti di tensione in città a Barcellona. Nelle ultime ore sono infatti comparsi sui social dei video di sostenitori dei Reds che, in città, hanno lanciato in una fontana due turisti. Gesti condannati anche dal CEO del Liverpool, Peter Moore, che ha invitato i supporters alla calma.

on tour with yer da pushing the locals in fountains & racially abusing them. “Liver” 🤢 pic.twitter.com/xOzy44PVwn — Gerry (@glioriginali_) 30 aprile 2019

13.12 - Così in campo il Liverpool? Ultime sulla formazione del Liverpool che sfiderà stasera il Barcellona. Classico 4-3-3 di Klopp, Firmino recupera e sarà della gara nel tridente con Salah e Mané. In mezzo unico indisponibile Lallana, mediana dunque titolare con Keita-Henderson ai fianchi di Wijnaldum. Dietro Alexander-Arnold e Robertson terzini, Matip e Van Dijk centrali davanti ad Alisson.

13.08 - Zenden sulla sfida Boudewijn Zenden, doppio ex della sfida, ha parlato della gara. "Non è la prima volta in cui il Barça sarà o può essere stoppato. Il suo più grande avversario è il Barcellona stesso: se non giocano come sanno, allora puoi approfittarne".

12.58 - Sport risponde a Klopp Bienvenidos al templo de D10S. L'edizione odierna di Sport accoglie così il Liverpool. Con un elogio a Lionel Messi, con una risposta a Jurgen Klopp. Che, sentendosi attaccato, ha stuzzicato la piazza di Barcellona. "Il Camp Nou non è un tempio del calcio". Una negazione che ha portato a risposte forti, Sport chiede quella di Messi. Come direttore d'orchestra, come maestro di cerimonia per rispondere a Klopp. E spiegargli che il Camp Nou è quello che Barcellona pensa che sia. Il tempio di D10S.

12.22 - Così in campo il Barça? Questa la probabile formazione di questa sera del Barcellona contro il Liverpool. 4-3-3: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Leo Messi, Luis Suárez, Coutinho

12.00 - La notte di Barça-Liverpool - Ci siamo. Nove ore al fischio d'inizio, è la notte della gara tra Barcellona e Liverpool. Messi contro Salah, Valverde contro Klopp, il ritorno di Coutinho, Piqué contro Van Dijk. I catalani che cercano il riscatto in Europa contro i Reds reduci dalla sconfitta nell'ultima finale. Tutti gli aggiornamenti sulle curiosità, sulle formazioni e sull'aria che si respira in Catalogna su Tuttomercatoweb.com.