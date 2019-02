LIVE TMW - Stasera Inter-Rapid Vienna: Borja Valero verso una maglia

Premi F5 per aggiornare, su TuttoMercatoWeb.com tutte le ultime novità sulla sfida di stasera

© foto di PhotoViews

15.11 - Terminato il pranzo istituzionale a Milano

Quasi in contemporanea con Napoli, termina a Milano il pranzo tra delegati UEFA, dirigenti di Inter e Rapid Vienna. Nessun commento dal quadrumvirato Marotta, Antonello, Gardini e Zanetti.

14.50 - Brehme: "Spero che l'Inter vada molto avanti"

Andreas Brehme, ex difensore dell'Inter, parla così a FcInterNews.it della situazione in casa Inter: "Io non capisco Mauro. Lui è un grandissimo giocatore e un fortissimo attaccante. Una persona forte. Parliamo di un giovanotto di 26 anni. Non ho capito perché debba a tutti i costi pretendere la fascia. Anzi, forse per lui può essere meglio non essere il Capitano della squadra, può diventare un vantaggio a suo favore. Se Spalletti e la società hanno preso questa decisione, Icardi può avere la testa più libera. Qui in Germania tutti ridono della situazione. Scrivono in toni negativi dei nerazzurri. E del fatto che tutto sembra essere stato scatenato da una donna, da Wanda Nara, moglie e agente dell’argentino. Inter candidata alla finale? Lo spero. Qualora la Beneamata dovesse raggiungere la finalissima, andrei sicuramente ad assistere al match”.

14.35 - Rapid reduce dal successo in coppa di lega

Gli austriaci sono reduci da un successo nella gara che si è giocata nel mezzo del doppio confronto con l’Inter: un netto 5-2 per battere l’Hartberg ai quarti di coppa di lega e avanzare così in semifinale.

14.13 - Aubameyang, Lautaro, Giroud o Jović?

Chi sarà il top scorer di stasera? Se lo chiede la UEFA, fornendo quattro possibili risposte: Aubameyang, Lautaro, Giroud o Jović. C'è tanta aspettativa dunque sull'argentino, anche a livello europeo, dopo i gol dell'ultimo periodo.

14.04 - Un precedente tra Inter e Rapid: sorride ai nerazzurri

Inter e Rapid Vienna si affrontano per la seconda doppia sfida nelle classiche coppe europee dopo 28 anni: qualificati i nerazzurri che persero 1-2 a Vienna all’andata (Keglevits e Pfeifenberger per i padroni di casa, Matthaus aveva portato avanti i nerazzurri) e ribaltarono il verdetto con un 3-1 al ritorno a San Siro, dopo i tempi supplementari (doppietta di Berti e Klinsmann per i milanesi, Weber per gli austriaci).

13.40 - D'Ambrosio: "Club del mio presente e futuro"

Il terzino dell'Inter Danilo D'Ambrosio è il protagonista dell'intervista per il matchday programme della sfida al Rapid Vienna. L'esterno spiega cos'è per lui il club nerazzurro: "Per me l'Inter è passato, presente e futuro. Passato perché quando vedevo l'Inter del Triplete tra me e me dicevo: 'Io voglio giocare con questi colori'. Tra tutti Maicon mi ha sempre impressionato tantissimo. Presente perché oggi do tutto per questa maglia e futuro perché voglio meritarmi ogni giorno di appartenere a questo club".

13.26 - Borja Valero verso una maglia da titolare

Lo spagnolo Borja Valero in rimonta sul compagno Vecino per una maglia da titolare nell'Inter che stasera sfiderà il Rapid Vienna: l'uruguagio potrebbe essere preservato per il campionato, con lo spagnolo quindi in campo al fianco di Brozovic in una mediana di pura tecnica e geometria. Le ultime riferite da Sky non vedono altre novità nell'undici che ha in mente Spalletti.

13.09 - In corso il pranzo UEFA coi dirigenti del Rapid

In pieno centro a Milano, è iniziato il pranzo tra i dirigenti dell'Inter e del Rapid Vienna: dopo l'assenza dell'andata, per i postumi dell'influenza, è presente per la prima vera uscita internazionale anche Beppe Marotta. Con lui Gardini, Antonello e Zanetti, che hanno raggiunto negli ultimi minuti il collega nel noto ristorante "Cracco".

12.55 - Il programma delle gare di oggi

Inter a parte, saranno numerose e interessanti le gare di oggi d'Europa League. Ecco il programma di oggi:

18:55 Arsenal-BATE

18:55 Din. Zagabria-Plzen

18:55 Francoforte-Shakhtar

18:55 Napoli-Zurigo

18:55 Salzburg-Club Brugge

18:55 Valencia-Celtic

18:55 Villarreal-Sporting

18:55 Zenit Petersburg-Fenerbahce

21:00 Benfica-Galatasaray

21:00 Betis-Rennes

21:00 Chelsea-Malmo FF

21:00 Dyn. Kyiv-Olympiakos

21:00 Genk-Slavia Praga

21:00 Leverkusen-Krasnodar

12.33 - Marzo ricchissimo di impegni per i nerazzurri

Andata in programma il 7 marzo, match di ritorno fissati per il 14. Questo il programma per gli ottavi di finale di Europa League, il cui sorteggio arriverà domani. Per i nerazzurri, in caso di passaggio del turno, un calendario fittissimo a marzo, ma prima la sfida a Firenze di domenica sera, ore 20.30. Poi trasferta a Cagliari nel primo giorno del nuovo mese, l'andata in Europa, la gara interna contro la SPAL il 10 marzo e subito dopo la sfida di ritorno. Dulcis in fundo, il derby della Madonnina, appena tre giorno dopo la gara europea. Ultimo impegno a marzo, la sfida alla Lazio del 31.

12.17 - Kühbauer rivoluziona il Rapid per San Siro

In casa Rapid, Kühbauer sarà costretto a rinunciare allo squalificato Berisha, evidenzia FcInterNews.it. Si prevede un robusto restyling rispetto al match d'andata: dentro subito Martic, Murg, Knasmüllner, Schobersberger e forse anche Pavlovic, con Ivan inizialmente in panchina. Il capitano Schwab riproposto nel suo ruolo naturale di mediano, a differenza di Vienna quando partì sulla trequarti.

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Bolingoli-Mbombo; Martic, Schwab; Murg, Knasmüllner, Schobersberger; Pavlovic.

A disposizione: Knoflach, Auer, Müldür, Grahovac, Ljubicic, Thurnwald, Ivan​​​​​​.​

Allenatore: Kühbauer.

12.10 - Attesi 5000 tifosi austriaci a San Siro

Attesi circa 35.000 spettatori a San Siro. Di questi ben 5.000 arrivati da Vienna: già all'andata infatti la formazione austriaca aveva fatto sapere di aver venduto tutti i biglietti che l'Inter ha messo a disposizione. Un affetto che va oltre il pessimo rendimento in patria dei biancoverdi, lontanissimi dalla vetta, ad appannaggio del Salisburgo.

11.57 - Nessun dubbio di formazione per Spalletti

Undici identico su Corriere dello Sport, TMW, Gazzetta dello Sport e Tuttosport: non sembrano esserci veri dubbi riguardo la formazione che Luciano Spalletti opporrà al Rapid Vienna. Con Lautaro Martinez centravanti, alle sue spalle di schiereranno Candreva, Nainggolan e Perisic, con Vecino e Brozovic intermedi di centrocampo. Forse l'unico che potrebbe mettere in crisi il tecnico toscano è Borja Valero, possibile alternativa al croato o all'uruguagio.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Candreva, Nainggolan, Perisic; Martinez.

A disposizione: Padelli, de Vrij, Ranocchia, D'Ambrosio, Borja Valero, Politano, Adorante.

Allenatore: Spalletti.

11.40 - Strebinger carica il Rapid

Richard Strebinger, parlando al sito ufficiale del club, carica il Rapid per la sfida di stasera. "Tutto è possibile - dice il portiere austriaco - Ci saranno solo undici giocatori contro di noi in campo e possiamo batterli".

11.27 - Le parole di Spalletti e Candreva

In breve, le parole di Luciano Spalletti e Antonio Candreva, che ieri hanno presentato la sfida. Il tecnico parla così in conferenza stampa: "Adesso non hanno più niente da perdere mi immagino che la loro prestazione sarà simile a quella del secondo tempo dell'andata. Saranno maggiormente liberi e per questo per noi sarà una gara estremamente difficile". L'ex Lazio ha invece posto l'attenzione sulla possibilità che avrà chi gioca poco: "Domani andiamo ad affrontare una gara importante anche per chi gioca poco. Mauro è sempre stato sorridente dopo quell'episodio, sta recuperando da un infortunio e, come già detto, ci teniamo a recuperarlo in fretta".

11.05 - Torna l'Europa League, dopo l'anticipo di ieri a Siviglia e torna la sfida tra l'Inter e il Rapid Vienna a seguito del successo colto in Austria dai nerazzurri firmato Lautaro Martinez. Per la formazione di Spalletti un successo fondamentale che ha allontanato parzialmente le polemiche legate a Mauro Icardi, comunque non convocato neanche per il ritorno di stasera. Appuntamento a San Siro alle ore 21.00.