L'Inter di Antonio Conte si prepara a scendere in campo per provare a conquistare la finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Fischio d'inizio fissato per le 21 a Dusseldorf, con i nerazzurri che proveranno a battere gli ucraini per raggiungere il Siviglia, ieri vincitore contro il Manchester United nell'altra semifinale, nell'ultima partita del torneo che si giocherà a Colonia. Segui il live di avvicinamento alla partita di TuttoMercatoWeb.com con gli aggiornamenti e le ultime di formazione in vista della sfida di Dusseldorf.

11.46 - Il tecnico interista Conte è pronto a confermare la stessa formazione che ha battuto il Bayer Leverkusen ai quarti, dunque lasciando fuori ancora una volta Eriksen, ritenuto più utile come arma da utilizzare a gara in corso. Il modulo sarà il "solito" 3-5-2 di Conte, con Handanovic in porta; Godin preferito a Skriniar insieme a De Vrij e Bastoni in difesa; D'Ambrosio a destra e Young a sinistra con Barella, Brozovic e Gagliardini schierati al centro. In avanti, intoccabile la coppia formata da Lukaku e Lautaro, con Eriksen pronto ad entrare in corsa, proprio come Moses, pensate come carte da sfruttare in caso di bisogno nel corso della ripresa.