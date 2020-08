live Stasera Inter-Shakhtar: le formazioni ufficiali della semifinale di Europa League

L'Inter di Antonio Conte si prepara a scendere in campo per provare a conquistare la finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Fischio d'inizio fissato per le 21 a Dusseldorf, con i nerazzurri che proveranno a battere gli ucraini per raggiungere il Siviglia, ieri vincitore contro il Manchester United nell'altra semifinale, nell'ultima partita del torneo che si giocherà a Colonia. Segui il live di avvicinamento alla partita di TuttoMercatoWeb.com con gli aggiornamenti e le ultime di formazione in vista della sfida di Dusseldorf.

Si chiude qui il nostro LIVE pre-partita circa la sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk, che potrete seguire come di consueto con la nostra diretta sfida a partire dalle 21!

19.51 - Le formazioni ufficiali - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Shakhtar Donetsk, tutto come da attese per quanto riguarda le scelte dei due allenatori.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Antonio Conte.

SHAKTHAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko; Stepanenko, Marcos Antonio; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. Allenatore: Luis Castro.

19.10 - L'undici nerazzurro non cambierà - Il tecnico interista Conte è pronto a confermare la stessa formazione che ha battuto il Bayer Leverkusen ai quarti, dunque lasciando fuori ancora una volta Eriksen, ritenuto più utile come arma da utilizzare a gara in corso. Il modulo sarà il "solito" 3-5-2 di Conte, con Handanovic in porta; Godin preferito a Skriniar insieme a De Vrij e Bastoni in difesa; D'Ambrosio a destra e Young a sinistra con Barella, Brozovic e Gagliardini schierati al centro. In avanti, intoccabile la coppia formata da Lukaku e Lautaro, con Eriksen pronto ad entrare in corsa, proprio come Moses, pensate come carte da sfruttare in caso di bisogno nel corso della ripresa.

18.51 - Due ore alla sfida, l'Inter carica i tifosi - L'Inter prova a caricare "l'ambiente" a due ore dalla sfida, lanciando un countdown per la sfida allo Shakhtar:

17.44 - De Vrij: "Buona stagione e stasera potrebbe andare anche meglio..." - Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, parla così al De Telegraf del suo primo anno in nerazzurro: “Sono ragionevolmente soddisfatto della mia stagione, in cui mi sono esibito in modo molto coerente. E potrebbe andare ancora meglio stasera contro lo Shakhtar Donetsk. Nazionale? Ho un ottimo rapporto con Ronald Koeman. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto diversi contatti telefonici. E anche se negli ultimi anni ho giocato meno, mi sento come un elemento importante nella squadra. Farò tutto il possibile per essere presente agli Europei il prossimo anno".

17.01 - I numeri parlano di uno Shakhtar superoffensivo - Lo Shakhtar Donetsk ha giocato dai sedicesimi di Europa League in poi 119 palloni in area avversaria. Secondo i dati Opta, però, davanti ci sono Inter (123) e soprattutto Manchester United (182).

15.59 - Cristiano Lucarelli, ex attaccante dello Shakhtar ora allenatore, ha parlato a Libero della gara di stasera tra gli ucraini e l'Inter valida per accedere alla finale di Europa League: "L'Inter deve fare attenzione. Lo Shakhtar è una realtà da anni e in più fisicamente stanno molto bene oltre a non avere pressioni. I nerazzurri sono favoriti ma di pochissimo, diciamo 51 a 49. Lukaku? Fa reparto da solo, mi piace tantissimo".

15.11 - L'Inter ha pubblicato sui social un bel video con immagini inedite della settimana in Germania che ha preceduto la semifinale di questa sera contro lo Shakhtar. Dagli allenamenti, fino a qualche momento libero passando per l'arrivo di Zhang in ritiro e al suo abbraccio con Conte. Ecco le immagini:

⏪ | RECAP Dal day after della vittoria contro il Bayer Leverkusen alla vigilia della sfida con lo @FCShakhtar in @EuropaLeague: riviviamo da una prospettiva inedita ed esclusiva la settimana dell'Inter di Antonio Conte a Düsseldorf 👉 https://t.co/7lbAAVtmL8 pic.twitter.com/QVO2Yt4Tpd — Inter (@Inter) August 17, 2020

14.32 - Sarà il polacco Szymon Marciniak il direttore di gara designato per il match di lunedì fra Inter e Shakhtar Donetsk e valido per la semifinale di Europa League. Il fischietto sarà coadiuvato da Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz mentre il quarto uomo sarà invece lo scozzese Michael Collum. Al Var ci sarà Pawel Gil, con Tomasz Kwiatkowski che sarà l'assistente.

13.44 - Il tecnico dello Shakhtar Donetsk Luis Castro, ha parlato a Marca rilasciando queste dichiarazioni a proposito della sfida contro l'Inter e in special modo su come pensa di fermare Lukaku: "Dobbiamo adottare la strategia perfetta per fermarlo e questo è il compito di una squadra, non di un singolo giocatore. Dobbiamo fermare l'Inter, che include Romelu Lukaku".

13.17 - L'UEFA celebra il bomber Romelu Lukaku che è andato a segno nelle ultime 9 apparizioni in Europa League e che stasera dunque potrebbe arrivare alla doppia cifra in caso di gol nella semifinale che i nerazzurri dovranno giocare a Dusseldorf contro lo Shakhtar Donetsk. Ecco il tweet della federazione:

Lukaku has scored in 9 consecutive appearances in the UEL, the longest goalscoring run by a player in competition history 🔥🔥🔥@Inter | #UEL pic.twitter.com/pN4eHGY5Au — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 17, 2020

13.02 - Antonio Conte punta deciso alla finale e nonostante lo Shakhtar abbia dimostrato di essere in grande forma, il tecnico interista, in conferenza stampa, è stato chiarissimo: "La parola paura non fa parte del mio vocabolario e non deve fare parte di quello dei calciatori. Abbiamo grandissimo rispetto dello Shakhtar che si è confermato a grandi livelli in questi anni e ci siamo preparati bene. Loro sono la squadra più forte che affronteremo nel nostro percorso in Europa League, lo faremo con grande rispetto ma dimostrando che siamo in semifinale per una ragione e venderemo cara la pelle per arrivare in finale".

12.36 - Lo Shakhtar Donetsk scenderà in campo questa sera con il classico modulo 4-2-3-1 tutto palleggio e fantasia tanto caro al club ucraino. Il tecnico Castro dovrebbe mandare in campo Pyatov in porta; in difesa, da destra verso sinistra, dovrebbero scendere in campo Dodo, Kryvtsov, Khocholava e Matviyenko; i centrocampisti saranno Stepanenko e Marcos Antonio, mentre dietro all'unica punta Junior Moraes, agiranno Marlos, Alan Patrick e Taison.

