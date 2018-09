LIVE TMW - Stasera Italia-Polonia: tanti italiani in campo per Brzeczek

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

16.49 - A modo suo, Italia-Polonia è già nella storia del calcio italiano: per la prima volta dal 2006 la Nazionale infatti non schiererà nessuno tra i giocatori che vinsero il Mondiale in Germania. Gli ultimi a resistere sono stati Buffon e De Rossi, ma il nuovo corso Mancini parte tagliando nettamente col passato e affidandosi alla nuova generazione.

16.30 - La Polonia dovrebbe giocare con il 4-2-3-1. Szczesny tra i pali, difesa con Bereszynski, Glik, Bednarek e Reca; in mezzo Krychowiak e Linetty; davanti Blaszczykowski, Zielinski e Frankowski dietro a Lewandowski.

15.59 - Cristiano Biraghi e Roberto Gagliardini sono i due favoriti per una maglia da titolare per stasera, quando gli azzurri sfideranno la Polonia: out, stando a quanto riferisce Sportmediaset, Marco Benassi e Domenico Criscito, quest'ultimo non al meglio.

15.50 - Stefano Sorrentino, portiere del Chievo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky in merito al sogno di vestire l'azzurro: "Parto dal presupposto che i quattro portieri che ci sono adesso in azzurro sono i migliori della Serie A. Poi a livello personale la Nazionale è il sogno che ho fin da bambino e che mi porta avanti anche adesso. Sono le motivazioni che fanno a differenza a 39 anni. Se Mancini mi convoca sono pronto ad andare a piedi a Coverciano".

15.29 - L'esordio ufficiale di Roberto Mancini avverrà nella neonata competizione creata per sostituire le amichevoli internazionali: la Nations League. In campo le 55 Federazioni europee, divise in quattro diverse fasce in base al ranking. Le prime saliranno di fascia e, viceversa, ci saranno anche retrocessioni. Queste gare aumenteranno di fatto il livello delle gare: in palio ci saranno anche posti per Euro 2020 e il risultato sarà determinante a differenza delle normali amichevoli.

Le squadre sono state suddivise in gironcini da tre o quattro squadre e le vincitrici dei rispettivi gironi accederanno alla final four che si disputerà nel giugno del 2019. Le ultime quattro dei gironi retrocederanno nella Lega B. Le prime quattro in classifica non qualificate a UEFA EURO 2020 giocheranno gli spareggi nel marzo 2020 per un posto nella fase finale del torneo continentale.

15.16 - In vista della sfida di questa sera fra Italia e Polonia a Bologna sono stati venduti 23mila biglietti. Da questo momento in poi, informa l'ufficio stampa azzurro, i biglietti potranno essere acquistati solo presso i botteghini dello Stadio in via Andrea Costa. Gli sportelli saranno aperti fino alle ore 13 e dalle 16 alle 21.30.

15.01 - A margine della conferenza stampa "Prendiamo a calci la malattia e vinciamo la coppa", il difensore del Torino Emiliano Moretti ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Zaza, Belotti e Sirigu in Nazionale? Sono tre ragazzi che meritano di essere lì, ma verranno presto raggiunti da altri miei compagni di squadra, come ad esempio De Silvestri. Si meriterà la convocazione e metterà sicuramente in difficoltà il commissario tecnico. Qualche giovane italiano che mi ha impressionato? In Italia ce ne sono diversi, io faccio il difensore e ne vedo tanti che corrono forte. Da quel punto di vista l'Italia non ha un problema di qualità, ma piuttosto dal punto di vista del minutaggio. Obiettivo del Torino? Quest'anno siamo partiti senza fare proclami, vedremo durante la stagione. Attraverso il lavoro giornaliero si potranno raggiungere certi traguardi".

14.45 - Questa sera, in occasione di Italia-Polonia, presso le Tribune Est e Ovest del Dall'Ara, a fronte di una donazione sarà possibile ricevere ‘Il Pallone della Salute’, con il ricavato che sarà destinato alle attività benefiche della Fondazione "Insieme contro il cancro":

Questa sera a #Bologna, in occasione di #ItaliaPolonia 🇮🇹🇵🇱, presso le Tribune Est e Ovest del #DallAra, a fronte di una donazione sarà possibile ricevere ‘Il Pallone della Salute’, con il ricavato che sarà destinato alle attività benefiche della #Fondazione @InsControCancro. pic.twitter.com/kLur97NksG — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) 7 settembre 2018

14.39 - Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, torna a parlare del momento della Federazione, come riportato da Tuttosport: "Non condivido gli attacchi che sta ricevendo la FIGC. Il bilancio della FIGC è di 170 milioni, 130 ricavati con mezzi propri, gli altri soldi provengono dal Coni. E poi ci sono i diritti tv. La Serie A non la tiene in piedi Sky, bensì la gente e i tifosi che pagano il canone. I fatti confermano la mia tesi e cioè che la federazione non aveva bisogno di un commissario. La Nazionale? Serve un limite agli stranieri, io avevo proposto a livello europeo un provvedimento che ponesse un limite di 5 per squadra. Ma niente. Se vogliamo cambiare qualcosa questa è la strada".

14.21 - Pippo Inzaghi, allenatore del Bologna e campione del Mondo nel 2006, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport il nuovo corso della Nazionale di Mancini: "Mi piace che tutto inizi da Bologna, che ricominci dal mio stadio e in quello che è stato anche lo stadio di Mancini. Spero veramente che sia un inizio importante per riportare la Nazionale dove deve stare, in cima ai pensieri degli italiani".

14.11 - I precedenti vedono l'Italia di poco in vantaggio: 5 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte su 14 gare giocate. In gare ufficiali, un solo ko nel Mondiale del '74 per 2-1.

13.41 Dubbi a centrocampo: le alternative per Mancini, con Jorginho e Pellegrini che paiono certi del posto, sono tre. Benassi, Gagliardini o come terza ipotesi Bernardeschi mezzala con Chiesa nel tridente.

13.30 Ultime di formazione sull'Italia. Si va verso il 4-3-3 con il tridente Bernardeschi e Insigne ai fianchi di Balotelli. Può giocare Benassi dal 1', capocannoniere della A con la maglia della Fiorentina. Biraghi è favorito su Criscito per una maglia sull'esterno mancino della difesa.

13.20 Si gioca al Dall'Ara di Bologna. "Per me sarà un'emozione", ha spiegato Mancini ieri in conferenza stampa. Il ct ha esordito tra i professionisti, giovanissimo, proprio con la maglia degli emiliani.

13.00 Stasera Italia-Polonia, prima gara ufficiale di Roberto Mancini alla guida degli azzurri e prima storica per l'Italia in Nations League. Raggruppamento in Lega A con Portogallo e Polonia, la prima va alle final four che assegneranno un posto ad Euro 2020.