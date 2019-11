LIVE TMW - Stasera Juve-Atletico, pranzo UEFA finito. Cristiano Ronaldo c'è

Fonte: con la collaborazione dell'inviato a Torino, Marco Conterio

A caccia del primo posto nel girone. La Juventus di Maurizio Sarri, dopo aver staccato il pass qualificazione nelle due gare contro la Lokomotiv Mosca, vuol chiudere anche il discorso primo posto (con un turno di anticipo) nella sfida delle 21 di questa sera contro l'Atletico Madrid.

15.28 - Meteo clemente - Dopo giorni difficili, il meteo sembra aver dato due giorni di tregua a Torino. Dopo la splendida giornata di ieri, oggi splende sempre il sereno sul capoluogo piemontese. Stasera per Juventus-Atletico Madrid, fischio d'inizio alle 21:00, previste temperature più rigide intorno ai 7 gradi, dubbi su un'eventuale pioggia serale.

14.54 - Enrique Cerezo parla a TMW - Il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo ha parlato a TMW a margine del pranzo UEFA con i dirigenti della Juventus: "Vogliamo qualificarci stasera, siamo qua per questo. Cosa aspettarci rispetto allo scorso anno? Tutte le gare sono differenti, questa è una nuova partita e una nuova stagione, noi vogliamo i punti che ci servono per arrivare agli ottavi. Come vedo l'Atletico? Una squadra fantastica che sta benissimo. Cristiano Ronaldo? E' un giocatore magnifico che a noi ha sempre segnato. Non so se giocherà, ma non è un problema nostro... Un pronostico? Spero che vinca il migliore e spero che i migliori alla fine saremo noi. Siamo abituati a fare tante partite importanti di seguito, ma quella di oggi è importante, possiamo qualificarci agli ottavi di Champions League. Poi penseremo alla gara col Barcellona di Liga. Mercato di gennaio? Come idea non vogliamo fare mercato, ma se ci sarà bisogno ci muoveremo. L'obiettivo è vincere almeno un titolo, vogliamo arrivare primi in Liga e andare il più lontano possibile in Champions, penso almeno alle semifinali".

14.12 - Juve matematicamente prima se... - Dopo il successo di Mosca la Juventus è già certa dell'approdo agli ottavi di finale. Ma il primo posto non è ancora una sicurezza, motivo per il quale Sarri ha chiesto massima attenzione ai suoi contro l'Atletico. Questa sera la Juventus sarà certa del primo posto in caso di vittoria, ma pure un pareggio per 0-0 o 1-1 farebbe al caso bianconero. In caso di 2-2 (stesso risultato dell'andata), invece, a CR7 e compagni servirà almeno un punto nell'ultima contro il Leverkusen.

13.45 - Radomir Antic a TMW - Radomir Antic, ex allenatore fra le altre dell'Atletico Madrid, ha parlato a TMW in vista del match con la Juventus: "L'Atletico purtroppo è in linea con gli anni passati sul problema delle lesioni. Il campionato è iniziato con degli infortuni, adesso Diego Costa, Savic e Gimenez. Simeone non ha mai lo stesso undici, è costretto a cambiare e fuori casa non stanno raccogliendo quanto seminato. La Juve? E' una squadra che domina, anche con Sarri. Certo, conoscendo il suo modo di allenare, devo dire che è entrato lui nella filosofia della Juventus. Sta sfruttando il meglio dalla propria rosa, rispetta le esigenze dei suoi giocatori e non si è voluto imporre".

13.05 - I convocati: ci sono CR7, De Ligt e Bernardeschi - In vista della sfida di questa sera contro l'Atletico Madrid in Champions League, il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Cuadrado, Bentancur, Bernardeschi, Muratore.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Higuain.



13.00 - Via al pranzo UEFA - Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, racconta il nostro inviato, è appena arrivato al ristorante 'Il Cambio', sede del pranzo istituzionale programmato dalla UEFA fra le dirigenze di Juventus e Atletico Madrid. Pochi secondi dopo il numero uno bianconero è arrivato anche il corrispettivo dei Colchoneros, Enrique Cerezo.

12.32 - Parla Renan Lodi - Renan Lodi terzino brasiliano dell'Atletico Madrid, parla così alla Gazzetta dello Sport della sfida alla Juventus di stasera, iniziando dal suo arrivo in Europa della scorsa estate: "All’inizio mi mancavano un sacco di cose e pensavo di non farcela. Sono stati decisivi l’affetto della famiglia dell’Atletico e l’attenzione di Simeone. Mi ha parlato tanto, e mi ha fatto vedere un sacco di video per farmi capire cosa voleva da me. Lui ha una sua idea di calcio e non è facile trovare l’equilibrio tra fase difensiva e offensiva. È andata bene, le 4 partite in nazionale sono un sogno. La concorrenza di Alex Sandro? È un mio grande amico, col quale condivido anche il procuratore. Di più, Alex Sandro è il mio idolo. Io da bambino, prima di giocare sul serio, guardavo a Roberto Carlos e a Marcelo. Poi i miei riferimenti sono diventati Filipe Luis e Alex Sandro, un esempio. Ora lotto con lui per la maglia del Brasile ma gli voglio un gran bene".

11.57 - - Questo il pensiero di Diego Simeone in merito alla sfida di questa sera contro la Juventus: "Mi aspetto una partita bella, fra due squadre che hanno bisogno di vincere, noi ovviamente più di loro. Mi immagino una grande partita. Questa Juve ha ancora poco di Sarri? Non credo che per caratteristiche abbia poco. Vedo un bel possesso, grandi campioni, un centrocampo molto forte e centravanti di prima categoria".

11.10 - Simeone con tanti infortuni - Salvo sorprese, Joao Felix partirà dalla panchina. Il portoghese è reduce da un problema alla caviglia e Simeone dovrebbe risparmiarlo inizialmente per giocarsi il suo nome come carta a gara in corso. Questa la probabile formazione dell'Atletico Madrid:

ATLETICO (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Saul, Thomas, Herrera, Koke; Vitolo, Morata

10.55 - Sarri: "Vincere senza calcoli" - Questione di mentalità. E Maurizio Sarri non vuol neanche pensare ad una Juventus appagata dalla qualificazione già ottenuta, pur senza la certezza del primo posto. Questo il suo pensiero nella conferenza di ieri: "Se pensi solo a non prenderle o a pareggiare, rischi. Serve una gara senza tanti calcoli. L'Atletico, negli ultimi tempi, sta cambiando, palleggiando di più. Ha qualità tecniche superiori, ha un gioco diverso dal passato. E' difficile da affrontare, materialmente, e anche mentalmente: se pensiamo di essere già qualificati siamo morti. La qualificazione per primi è fondamentale".

10.26 - CR7 C'È - Cristiano Ronaldo sarà della partita, questa sera contro l'Atletico Madrid. Per il portoghese, durante la rifinitura di ieri, lungo colloquio col tecnico Sarri al centro del campo, prima di allenarsi coi compagni. Al suo fianco più Higuain che Dybala, mentre alle loro spalle Ramsey è favorito su Bentancur. In difesa, ai lati di De Ligt e Bonucci, spazio a Cuadrado e De Sciglio. Questa la probabile formazione di Maurizio Sarri:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Higuain