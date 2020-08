LIVE TMW - Stasera Juve-Lione: Dybala convocato ma è sempre il grande rebus di formazione

live Stasera Juve-Lione: Dybala convocato ma è sempre il grande rebus di formazione

È il momento della verità per la Juventus e per Maurizio Sarri: non passare il turno stasera cambierebbe radicalmente i giudizi, già non lusinghieri, sulla stagione della Vecchia Signora, che non può accontentarsi del "solito" Scudetto e di un ottavo di finale di Champions. Nè può farlo Cristiano Ronaldo, che guiderà stasera in campo i bianconeri nella rimonta necessaria per passare il turno: appuntamento alle 21.00 per la sfida dell'Allianz Stadium, si parte dall'1-0 del Parc Olympique Lyonnais. Seguiremo le tappe di avvicinamento alla sfida di stasera con il consueto LIVE della giornata:

18.11 - Rebus Dybala E' sempre relativo a Paulo Dybala il grande rebus di formazione della Juventus. L'argentino è tra i convocati ma dallo spogliatoio di Sarri non filtra nulla sulla possibile titolarità della Joya. Per adesso la bilancia pende sempre dalla parte di Higuain dal 1'.

17.37 - Parla Lapo Elkann - Messaggio social di Lapo Elkann a poche ore dal fischio d'inizio di Juventus-Olympique Lione, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. "Questo è l'inizio di un ciclo di gare difficili che ci aspettano, con il sogno e la speranza di raggiungere Lisbona. Sarebbe una meraviglia per tutti i milioni di tifosi juventini in Italia e nel mondo. Forza ragazzi vediamo di vincere stasera", ha scritto su twitter

16.00 - Riposo pomeridiano per la squadra - La Juventus, dopo il pranzo, sta riposando in hotel: i giocatori bianconeri sono nelle rispettive stanze del JHotel, in attesa della riunione tecnica pre-gara. Ricordiamo che la sfida inizierà alle 21, coi bianconeri a caccia di rimonta dopo lo 0-1 dell'andata.

14.55 - Ipotesi Danilo dal 1', con Cuadrado nel tridente - Per dare più imprevedibilità all'attacco, Juan Cuadrado potrebbe giocare nel tridente e non come terzino destro, secondo le ultime raccolte da Sky. A quel punto Bernardeschi andrebbe in panchina, magari per dare una soluzione in più a gara in corso, mentre sarebbe Danilo il titolare sulla corsia destra della difesa.

13.25 - I convocati di Sarri per la sfida di stasera - La Juventus, tramite il suo profilo ufficiale di Twitter, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro il Lione. Regolarmente presenti Chiellini e Dybala, out invece come previsto Douglas Costa. Per l'argentino corsa contro il tempo per vederlo in campo stasera, difficilmente sarà titolare.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri.

12.33 - Risveglio muscolare per il Lione in hotel - Mancano poche ore alla sfida tra Juventus e Lione e la squadra francese questa mattina ha svolto un risveglio muscolare all'interno dell'hotel torinese situato in centro. Pochi esercizi mirati per i giocatori che stanno iniziando a prepararsi per la gara dell'Allianz Stadium. A breve inoltre i giocatori andranno a pranzo, poi riposeranno nelle loro stanze. Dopo la consueta merenda, il Lione avrà una riunione tecnica e poi partirà alla volta dello Stadium.

11.52 - La qualificazione ai quarti vale oltre 10 milioni - Battere il Lione e partecipare alle Final Eight consentirebbe alla Juventus di incrementare il suo bottino di ricavi dalla UEFA che, dopo la fase a gironi, ammontava già a 70,3 milioni. I quarti valgono un bonus da 10,5 milioni e se il cammino dovesse continuare, allora i premi sarebbero più ricchi: sconfiggere una tra Manchester City o Real Madrid (avversarie dei quarti) e accedere alle semifinali si tramuterebbe in un assegno da 12 milioni, altri 15 se la squadra di Maurizio Sarri centrasse la finale, e la vittoria finale varrebbe ulteriori 4 milioni.

11.29 - Garcia rilancia Depay e si affida al talento di Aouar - Pochi dubbi per il tecnico Garcia, che schiererà titolare Depay al fianco di Dembélé, con Dubois e Corner a tutta fascia nel 3-5-2. L'addio di Tousart ha lasciato una voragine in termini di qualità e personalità, ma l'ex Roma ha saputo fare di necessità virtù schierando una mediana più giovane e dinamica: Aouar è il talento, Caqueret le gambe e Guimaraes le geometrie. In difesa spazio ai tre centrali rocciosi Denayer, Marcelo e Marçal.

11.02 - Chombin: "Lione, zero possibilità di passare contro questa Juve" - Nestor Combin, che ha vestito a suon di gol la maglia dell'OL dalle giovanili fino al 1964 e, subito dopo, proprio quella della 'Vecchia Signora' (stagione 1964-1965), ha parlato della sfida ai microfoni di TMW: "Nonostante la sconfitta patita in Francia, la Juventus parte sicuramente favorita in questa sfida. Sono convinto che i bianconeri riusciranno a passare il turno. L'OL ha possibilità? Contro questa Juve direi di no. Ricordiamoci che la truppa di mister Rudi Garcia ha chiuso la Ligue 1 addirittura lo scorso aprile, mentre la Juventus non gioca solamente da qualche giorno. Non scherziamo: Cristiano Ronaldo e compagni si qualificheranno in scioltezza alle Final Eight di Lisbona".

10.32 - Dybala verso la panchina, gioca Pjanic dal 1' - Il dubbio Dybala sembra doversi protrarre fino al momento della consegna delle formazioni ufficiali: l'argentino di certo non sarà nell'undici, ma potrebbe essere recuperato la panchina. Sarebbe già importante visto che Sarri non ha altri attaccanti a disposizione, complice il ko di Douglas Costa. con CR7 in campo ci saranno infatti Higuain e Bernardeschi. Pjanic in vantaggio su Matuidi per tornare titolare in mezzo, con Bentancur mezzala e Rabiot a completare il trio, mentre in difesa spazio al poker di titolarissimi: Alex Sandro a sinistra, Cuadrado a destra, Bonucci e de Ligt pacchetto centrale davanti a Szczesny.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Bentancur; Cristiano Ronaldo, Higuain, Bernardeschi.

Allenatore: Sarri.

9.49 - La Juve si qualifica se... - Per passare il turno la Juventus deve battere il Lione con due gol di scarto. Non ci sono altre possibilità per i bianconeri visto che a fine febbraio non hanno segnato nessuna rete nella gara d’andata persa 1-0, gol di Tousart al 31’. Può andare bene il classico 2-0, ma sarebbe sufficiente anche il 3-1, il 4-2, etc. Il 2-1 a favore della Juventus non sarebbe abbastanza e sentenzierebbe il passaggio del turno del Lione in virtù del gol in trasferta. Se invece la sfida terminasse con l’1-0 per la Juventus, la situazione sarebbe di parità e si giocherebbero i supplementari ed eventualmente si batterebbero i rigori. Chi passa il turno affronterà la vincente dell’altro ottavo, Manchester City-Real Madrid, sabato 15 agosto a Lisbona.

9.30 - Le parole di Sarri alla vigilia - Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato così alla vigilia della sfida che determinerà buona parte della stagione bianconera: "Servirà una grande prestazione. Il Lione si è evoluto a livello difensivo, ha grande solidità da quando si è messo a tre dietro. E' una partita difficile, da affrontare con calma e lucidità Higuain e Pjanic? Higuain mi sembra in crescita. Pjanic era un po' stanco mentalmente e fisicamente a un certo punto, negli ultimi tempi l'ho visto in crescita".