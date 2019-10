LIVE TMW - Stasera Juve-Lokomotiv, le ultime: più Dybala che Higuain dal 1'

Tutti gli aggiornamenti del pre-partita su TMW: premi F5 per tutte le novità da Torino.

Fonte: dall'inviato Marco Conterio

Torna la Champions League e la Juventus è ancora grande protagonista: i bianconeri scenderanno in campo per la seconda volta in stagione all'Allianz Stadium, per sfidare la Lokomotiv Mosca dopo il successo contro il Bayer Leverkusen. La formazione di Sarri cerca il passettino in avanti che avvicinerebbe di molto alla qualificazione agli ottavi di finale. I russi sono invece reduci dal ko casalingo contro l'Atletico Madrid e si giocano tanto nel doppio confronto con il team italiano. Segui il live di avvicinamento al match di stasera su TUTTOmercatoWEB.com:

16.20: Youth League, Juventus ko - La Juventus Primavera perde l'imbattibilità in Youth League, rimediando una sconfitta per 2-1 a Vinovo contro il Lokomotiv Mosca. Per gli Under 19 juventini giunge la terza sconfitta consecutiva tra campionato e coppe ( Clicca qui approfondire la notizia!! ).

13.55: Ronaldo vuole ipotecare gli ottavi di finale- A poche ore dalla sfida contro la Lokomotiv Mosca in Champions League, Cristiano Ronaldo ha parlato ai microfoni di JTV, presentando la sfida della Juventus: "Sarà una gara molto difficile, visto che i nostri avversari sono una buona squadra, però giochiamo in casa e dobbiamo vincere. Con i tre punti saremo infatti ben messi in classifica dopo tre turni per la qualificazione agli ottavi. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto con il Bayer Leverkusen e vincere".

13.33: i convocati di Sarri per la sfida di stasera- Dal profilo Twitter della Juventus arrivano i convocati di Maurizio Sarri per la gara di questa sera contro la Lokomotiv Mosca, valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. Fischio d'inizio alle ore 21.00. Questa la distinta dei bianconeri:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Rabiot, Bentancur

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi

13.07: in corso il pranzo UEFA al Cambio - Si terrà al Ristorante Il Cambio il pranzo UEFA tra le dirigente di Juventus e Lokomotiv Mosca: Andrea Agnelli, presidente bianconero, è arrivato pochi secondi fa, preceduto di qualche minuto dallo stato maggiore dei moscoviti. Via dunque al pranzo istituzionale pre-partita, uno dei passi di avvicinamento alla sfida di stasera all'Allianz Stadium: calcio d'inizio alle ore 21.00.

12.04: Dybala più di Higuain dal primo minuto - "Higuain o Dybala? Anche se pesco a sorteggio non posso sbagliare". Così Maurizio Sarri ha minimizzato i dubbi riguardo il compagno d'attacco di CR7 per la gara di stasera. Stando a quanto raccolto in questo momento sarebbero però la Joya bianconera ad essere in netto vantaggio.

11.45: Cristiano Ronaldo nei 30 finalisti del Pallone d'Oro - Piccolo divagazione sul tema Champions: per la sedicesima volta consecutiva, Cristiano Ronaldo è tra i trenta candidati alla vittoria per il Pallone d'Oro. È dall'assegnazione del Pallone d'Oro 2004 che il campione portoghese è sempre presente nella lista dei 30 stilata da France Football, il più prestigioso premio individuale che nella sua carriera ha vinto già cinque volte. Nei 15 precedenti, oltre alle cinque vittorie, ci sono da annoverare i sei secondi posti: una volta alle spalle di Kakà, quattro volte alle spalle di Leo Messi, una volta alle spalle di Luka Modric. Matthijs de Ligt, altro tesserato della Juventus, è invece per la prima volta nella lista dei 30 stilata da France Football.

11.25: Sarri ha il dubbio argentino - Juventus, in mattinata, svolgerà il classico lavoro pre-gara che servirà a Maurizio Sarri a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Al momento resta aperto il ballottaggio fra Higuain e Dybala per affiancare Cristiano Ronaldo. Il Pipita sembra favorito sul numero 10, ma il ballottaggio verrà sciolto solo in chiusura di giornata ed è probabilissima una staffetta tra i due argentini durante la gara.

11.05: appuntamento alle 14 per la Youth League - In Youth League la formazione di Zauli se la vedrà ovviamente contro la Lokomotiv, in versione Under 19: appuntamento alle 14 alla Continassa per la terza sfida del girone. Nella prima è arrivata un successo clamoroso a Madrid, 0-4, replicata nella seconda sfida, casalinga stavolta, al Leverkusen.

10.38: Higuain ha le statistiche dalla sua - Il ballottaggio fra Gonzalo Higuain e Paulo Dybala è forse l'unico dubbio di formazione che accompagna la Juventus nelle ore immediatamente precedenti alla sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca. A giocare a favore del Pipita ci sono i numeri. Quando l'ex Napoli va a segno in Champions League la Juventus o vince (è accaduto in 16 occasioni) o pareggia (4). Mai con un gol di Higuain la Juventus ha perso in Europa

10.16: Dybala dà il cambio a Higuain al fianco di CR7- Aaron Ramsey, come confermato ieri in conferenza stampa da Maurizio Sarri, non ci sarà, per i problemi di affaticamento all'adduttore che continua a patire nonostante gli esami strumentali negativi. Spazio dunque a Federico Bernardeschi dietro a Cristiano Ronaldo e uno tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, con la Joya favorita. Torna Blaise Matuidi in mediana con l'inamovibile Miralem Pjanic e Sami Khedira, dietro nessun dubbio con Alex Sandro e Juan Guillermo Cuadrado ai lati della coppia Matthijs de Ligt-Leonardo Bonucci. Tra i pali torna Wojchech Szczeszny in luogo di Gianluigi Buffon.

Clicca qui per l'articolo completo sulle probabili formazioni di Juventus-Lokomotiv Mosca!

9.50: Joao Mario vuole un grande ritorno in Italia - Voglia di riscatto per Joao Mario: il centrocampista portoghese di proprietà dell'Inter, dallo scorso agosto in prestito con diritto di riscatto alla Lokomotiv Mosca, affronterà la Juventus nella terza gara del girone D che mette in palio tre punti dorati in ottica qualificazione. "Ultimo allenamento prima della grande partita di Champions League contro la Juve - ha scritto su Instagram -. Vogliamo portare un buon risultato a Mosca".

9.27 - Vigilia di Juventus-Lokomotiv Mosca che fila via liscia per le strade di Torino. Sono circa duemila i tifosi russi presenti in città, ma non c'è nessun allarme rosso previsto in giornata. Vietata la vendita di alcolici, le forze dell'ordine presidiano le zone del centro come da programma.