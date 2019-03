LIVE TMW - Stasera Juventus-Udinese, i convocati di Allegri. C'è Dybala

Premi F5 per aggiornare, su TuttoMercatoWeb.com tutte le ultime novità sulla sfida di stasera

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'abbuffata di gol ed emozioni in sala europea, spazio nuovamente al campionato e alla giornata di Serie A che si giocherà tra oggi e lunedì. In programma, già stasera, c'è il ritorno in campo dei Campioni d'Italia della Juventus, dopo il successo del +16 contro il Napoli, che giocheranno in anticipo per meglio preparare la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid, prevista per martedì sera all'Allianz Stadium di Torino. Di fronte ci sarà l'Udinese, rinsaldata dal successo contro il Bologna nell'ultimo turno, ma che proverà a raccogliere punti anche stasera.

14.13 - Le ultime sulla formazione di Allegri - Allegri pensa ad un 4-3-3 senza Cristiano Ronaldo: il portoghese dovrebbe andare in panchina e lasciare spazio a Kean nel ruolo di prima punta. Con lui spazio a Bernardeschi e Dybala, quest'ultimo in ballottaggio con Alex Sandro (adattato nel ruolo di esterno alto). A centrocampo Emre Can per affiancare Bentancur e Matuidi. In difesa, infine, spazio a Caceres, Barzagli, Rugani e Spinazzola. Out per squalifica Pjanic e Cancelo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Caceres, Barzagli, Rugani, Spinazzola; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Dybala.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Chellini, Bonucci, De Sciglio, Alex Sandro, Ronaldo, Mandzukic.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

13.49 - La sfida secondo Ametrano - Ai microfoni di TutoJuve, Raffaele Ametrano parla così della gara, di cui è doppio ex: "Sarà difficile per entrambe. Per la Juve non sarà semplice a livello mentale, perchè dopo pochi giorni si gioca praticamente la stagione, tenendo conto lo Scudetto è cosa fatta. Quindi tutta l'attenzione, tutta la concentrazione, tutte le forze, andranno sulla gara di ritorno con l'Atletico Madrid, dove la Juve si gioca davvero tutto. L'Udinese arriva da due vittorie importantissime, due scontri diretti, quindi si è allontanata dalla zona calda, è serena, tranquilla, e può andare a farsi la sua partita a viso aperto e cercare di portare a casa qualche punto".

13.26 - Ecco i convocati di Allegri - E' terminata la rifinitura dell'ultim'ora per la Juventus di Massimiliano Allegri, che questa sera, alle 20.30, affronta all'Allianz Stadium l'Udinese. Ecco l'elenco dei giocatori convocati:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: Chiellini, Caceres, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Rugani, Spinazzola.

Centrocampisti: Matuidi, Emre Can, Bentancur, Kastanos, Nicolussi, Caviglia.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Kean, Bernardeschi, Mavididi.

13.08 - Terminata la rifinitura, attesa per i convocati - La Juventus ha terminato la rifinitura mattutina in vista della gara contro l'Udinese. Adesso la squadra sta andando in ritiro, a breve sono attesi anche i convocati.

12.39 - Nicola: "Nessuno ha battuto la Juve in questo campionato" - Queste le parole del tecnico dell'Udinese, Davide Nicola, alla vigilia: "La politica, nell'ultimo periodo, è quella di far sentire tutti titolari, nessuno sa se gioca o non gioca. In questa settimana abbiamo un giocatore in meno rispetto alla scorsa, quindi non è molto difficile fare la formazione. Più descrivere quello che ho detto ai ragazzi a inizio anno: magari uno non sta giocando e poi entra in partite determinanti. Ha qualità ed esperienza, il problema è l'ultimo periodo, ha fatto 20 minuti ma da subentrante. Auguro il meglio alla Juventus in Champions, domani è la nostra. Ho esordito con una valutazione sui numeri, nessuno ha battuto la Juve in questo campionato. Per i pessimisti c'è l'andare a marcare visita, per chi insegue i sogni cerchiamo di fare qualcosa di straordinario. Poi sono realista, ma una nostra vittoria sarebbe eclatante. Giochiamo in uno stadio importante, contro una squadra che ha perso solo due di Champions e una di Coppa Italia".

12.18 - I convocati di Nicola: fuori Mandragora - Fuori per squalifica Mandragora, salteranno il big match contro la Juve anche D'Alessandro, Barak, Behrami e Samir, tutti infortunati. Di seguito i convocati del tecnico Nicola, che recupera Fofana:

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan.

Difensori: De Maio, Ekong, Nuytinck, Opoku, Stryger, Ter Avest, Wilmot, Zeegelaar.

Centrocampisti: De Paul, Fofana, Ingelsson, Micin, Sandro.

Attaccanti: Bocic, Lasagna, Okaka, Pussetto.

📋 #Squadlist: questi i bianconeri chiamati da Mister Nicola per la trasferta di Torino! #JuventusUdinese pic.twitter.com/MH33G51UdE — Udinese Calcio (@Udinese_1896) 7 marzo 2019

11.53 - Koetting: "L'Udinese cercherà le ripartenze" - L'ex centrocampista di Juventus ed Udinese, Giovanni Koetting, parla della sfida di questa sera ai microfoni di TuttoJuve.com: "La partita sembra esser già chiusa con la vittoria della Juventus, anche se la testa dei giocatori potrebbe essere rivolta alla sfida con l'Atletico. I bianconeri, ultimamente, non li ho visti in buona salute e per questo non mi stupirei se l'Udinese dovesse riuscire a strappare un pareggio a Torino. Penso che l'Udinese, questa sera, dovrà giocare in maniera molto chiusa e cercare le ripartenze per far male alla Juventus. Secondo me, proverà a fare questo tipo di partita. Il morale è alto per via della vittoria col Bologna, la squadra di Nicola è ancora in corsa per la salvezza e sarà una bella battaglia".

11.40 - In corso la rifinitura della Juve - E' iniziata da poco la rifinitura della squadra bianconera, quella torinese, in vista della gara contro l'Udinese di stasera. Al termine della seduta verrà diramato l'elenco dei convocati e poi la squadra andrà in ritiro. Massimiliano Allegri, stando a TuttoJuve.com, si affiderà al 4-3-3: in porta ci Szczesny. In difesa spazio a Caceres, Barzagli, Rugani e Spinazzola. A centrocampo toccherà a Emre Can, Bentancur e Matuidi. In attacco agiranno Bernardeschi, Kean e Alex Sandro

11.30 - Allegri: "Kean ha il 99% di possibilità di giocare" - Massimiliano Allegri ha presentato così la sfida: "Dybala si porta una botta da Madrid e sta molto meglio. Mandzukic aveva un fastidio al ginocchio e sta meglio. Ronaldo è a disposizione. Bonucci e Chiellini saranno a disposizione, ma non giocheranno. Douglas Costa è in netto miglioramento, non per domani, ma per averlo a disposizione martedì. Mandzukic stamattina si è allenato a parte, come Dybala: domani vedremo. Kean domani ha molte probabilità di giocare, diciamo al 99% perché da qui a domani non si sa mai. Però ha molte probabilità di giocare. Portiere? Gioca Szczesny. Ronaldo? Va in panchina, a disposizione. Barzagli? È fresco come una rosa. E poi i vecchi cavalli, quando devono rientrare, non hanno bisogno delle corse di rientro: corrono, e corrono molto bene".

#JuveUdinese è «Una gara da vincere: dobbiamo fare una bella prestazione e continuare a fare punti». Le parole di Mister #Allegri 🎙 https://t.co/j5fm6wB1Fx pic.twitter.com/CdMcqt1YFB — JuventusFC (@juventusfc) 7 marzo 2019

11.19 - Turno lunghissimo, venerdì c'è la Roma - Di seguito il programma di giornata, con la sfida di stasera che aprirà un turno molto lungo e che avrà il proprio culmine nella sfida di domenica sera tra Fiorentina e Lazio, al Franchi.

Venerdì 8 marzo

20.30 Juventus-Udinese

Sabato 9 marzo

18.00 Parma-Genoa

20.30 Chievo-Milan

Domenica 10 marzo

12.30 Bologna-Cagliari

15.00 Frosinone-Torino

15.00 Inter-Spal

15.00 Sampdoria-Atalanta

18.00 Sassuolo-Napoli

20.30 Fiorentina-Lazio