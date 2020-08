live Stasera la finale di Champions: ci sono le formazioni di Bayern Monaco vs PSG

L'Estádio do Sport Lisboa e Benfica di Lisbona ospiterà stasera una delle finali più attese dell'ultimo lustro di calcio internazionale: lo sarà di certo per il Paris Saint-Germain, che attende questo momento sin da quando la famiglia Al Khelaifi ha preso possesso del club. Ben più abituato a certi palcoscenici il Bayern Monaco, comunque estremamente voglioso di tornare sul tetto d'Europa dopo qualche anno di magra in campo internazionale. Sarà l'organizzazione metodica dei tedeschi contro le stelle strapagate dei parigini: geometria contro fantasia, ma sarebbe riduttivo fermarsi a questo. Alle 21 il calcio d'inizio, seguiremo tutto il pre-partita della sfida grazie al nostro LIVE su TMW.

Finisce qui, alle 20.00, un'ora prima del fischio d'inizio

19.50 - Le formazioni ufficiali Ecco le scelte iniziali dei due allenatori in vista della partita di questa sera.

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

19.35 - Beckham e Matuidi incitano il PSG Prima, storica finale per il Paris Saint-Germain, che ha ricevuto due messaggi di in bocca al lupo di tutto rispetto da parte di due suoi ex giocatori: da una parte il fresco ex juventino Matuidi, dall'altra l'inglese Beckham.

19.15 - Orsato allo Stadio Gli arbitri sono al Da Luz. Orsato, italiano, dirigerà la finale Champions. Intanto grande calore all'hotel di Lisbona per i giocatori del PSG.

Les joueurs du PSG acclamés par des supporters à leur sortie d'hôtel avant la finale pic.twitter.com/nM04QlX5TV — BFMTV (@BFMTV) August 23, 2020

19.00 - Il PSG verso lo Stadio Ci siamo. Mancano meno di due ore al fischio d'inizio.

18.55 - Un diluvio di gol in Champions Il totale dei gol di questa stagione non raggiungerà il record di 401 nel 2017/18 (quando c'erano altre quattro partite) ma con 385 segnati già dopo le semifinali, è sulla buona strada per produrre i gol più alti- rapporto per partita da quando il formato attuale è stato stabilito nel 2003.

16.57 - Tifosi parigini in clima partita - Un gruppo di tifosi del PSG si è riunito sulle gradinate della Basilica del Sacro Cuore a Parigi per dare il proprio sostegno, seppur a distanza, alla propria squadra. Ecco le immagini:

16.00 - E se fosse la Final Eight il futuro della Champions League? - Il presidente UEFA Aleksander Ceferin cambia idea e plaude all'idea della Final Eight per concludere la Champions League 2019/20 nel giorno della finale tra Bayern e PSG: "Siamo stati costretti a farlo ma alla fine possiamo dire di aver scoperto qualcosa di nuovo. Quindi ci penseremo di sicuro in futuro. Senza una gara di ritorno le squadre sono costrette a giocarsi il tutto per tutto, a segnare, con poche tattiche. Se tutto si gioca in una singola partita e una squadra segna, l'altra deve segnare il prima possibile. Se si tratta di un sistema con andata e ritorno, allora c'è tutto il tempo per vincere la partita successiva", ha detto Ceferin in una intervista concessa a Reuters.

15.17 - Bayern a caccia del podio di successi assoluti - Il Bayern punta a raggiungere il Liverpool a quota sei successi in Coppa dei Campioni diventando così il terzo club più vincente nella storia della competizione alle spalle di Real Madrid (13 titoli) e Milan (7). In finale di Coppa dei Campioni il Bayern ha collezionato cinque vittorie e cinque sconfitte.

14.50 - L'undici di Flick: davanti ancora Perisic dal 1' - 4-2-3-1 con Neuer tra i pali, Kimmich e Davies terzini. In mezzo alla difesa ancora Boateng e Alaba, a meno che non recuperi al meglio Sule, nell'ultima in panchina. Pavard pronto a gara in corso, in mediana Tolisso sarà alternativa a Thiago e Goretzka che giocheranno dall'inizio. Coman, Coutinho o Perisic nella trequarti con Muller e Gnabry? Più il croato degli altri due, mentre davanti c'è Lewandowski.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Davies, Alaba, Boateng, Kimmich; Thiago, Goretzka; Perisic, Muller, Gnabry; Lewandowski.

Allenatore: Flick.

14.17 - Un po di Italia nella sfida di stasera - Sarà Daniele Orsato l'arbitro della finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco in programma per domenica sera. Il direttore di gara italiano sarà coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Manganelli e Alessandro Giallatini e dal quarto uomo Hategan. Al VAR ci saranno Irrati e Guida.

13.27 - Divisa "unica" per il PSG nella gara di stasera - Sarà una edizione unica della maglia del PSG quella che i parigini indosseranno stasera nella finale contro il Bayern Monaco: di seguito le immagini diffuse dal club parigino.

12.45 - Gli assi del passato mandano un messaggio al Bayern di oggi - Ribery, Schweinsteiger, Dante, Lahm, Robben, e tanti altri campioni che in passato hanno vestito la maglia del Bayern Monaco hanno mandato un messaggio ai bavaresi di oggi, impegnati stasera nella sfida più importante dell'anno:

12.33 - Tuchel, da quasi esonerato a primo finalista col PSG - La storia di Tuchel al PSG segue le orme dei suoi predecessori, condannati a vincere per salvare la panchina: anche l'ex Dortmund sembrava ad un passo dall'addio dopo la sconfitta agli ottavi di finale proprio contro la sua ex squadra, ma il ribaltone del ritorno gli ha permesso di arrivare fino al dopo lockdown. E sono arrivati i convincenti successi su Atalanta e Lipsia, fino ad arrivare a questa tesissima finale, la prima da quando il PSG è passato agli emiri del Qatar, che potrebbe fruttargli anche un rinnovo contrattuale oltre il 2021.

11.55 - Capitolo formazioni: nel PSG nessuna novità attesa - Formazione che vince non si cambia, almeno questa sembra l'intenzione di Tuchel. Il dubbio è relativo al portiere, con Navas che non ha giocato la semifinale. In caso di recupero, Rico torna in panchina. Per il resto la difesa dovrebbe restar la stessa con Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe e Bernat. Difficilmente il tecnico tedesco sposterà Marquinhos dalla mediana, anche se Verratti ha recuperato. Magari l'italiano potrebbe giocarsi il posto con Herrera e Paredes. Davanti, zero dubbi: Di Maria, Mbappé e Neymar, con Icardi alternativa.

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Herrera, Paredes; Di Maria, Mbappé, Neymar.

Allenatore: Tuchel.

11.24 - Di Maria sa come si vince a Lisbona - Sono numerosi i giocatori che stasera scenderanno in campo vantando già una o più Champions League in bacheca. Ma nessuno potrà dire di averla vinta a Lisbona se non Angel Di Maria (peraltro ex Benfica, quindi di casa all'Estadio da Luz): l'argentino fu decisivo nel 2014 per la Décima del Real Madrid, con tanto di gol nell'atto conclusivo della manifestazione, stravinta per 4-1 da CR7 e compagni nel derby contro l'Atletico di Simeone e Godin.

11.04 - L'incredibile percorso del Bayern Monaco nella Champions 19/20 - I bavaresi hanno raggiunto finale di Champions League vincendo tutte le gare stagionali della competizione: percorso netto dunque, sarebbe clamoroso fermarsi proprio durante l'atto finale.

Bayern-Stella Rossa 3-0

Tottenham-Bayern 2-7

Olympiacos-Bayern 2-3

Bayern-Olympiacos 2-0

Stella Rossa-Bayern 0-6

Bayern-Tottenham 3-1

Chelsea-Bayern 0-3

Bayern-Chelsea 4-1

Barcellona-Bayern 2-8

Lione-Bayern 0-3

10.25 - La prima della Bild - "Hansi può vincere ma lui è campione del mondo". Questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna della Bild. Il quotidiano paragona il tecnico del Bayern Monaco Hans-Dieter Flick, tecnico impegnato questa sera nella finale di Champions League, con Joachim Low, ct campione del mondo con la Germania.

9.50 - La prima de Le Parisien - Andrà in scena questa sera la finale di Champions League. Il Paris Saint-Germain sfiderà a Lisbona il Bayern Monaco nell’ultimo atto della coppa dalle grandi orecchie. Questo il titolo dell’edizione odierna de Le Parisien: "Tutti insieme Paris".