LIVE TMW - Stasera Lokomotiv-Juventus, Sarri carica la squadra

Il successo dell'andata ha avvicinato di molto la qualificazione agli ottavi per la Juventus di Maurizio Sarri, che è chiamata però a completare l'opera in Russia, in casa della Lokomotiv Mosca: appuntamento alle 18.55 italiane per la sfida del quarto turno, che potrebbe consegnare gli ottavi ai bianconeri. Seguite il LIVE di avvicinamento alla sfida di Champions League tra Lokomotiv Mosca e Juventus su TMW, gara che seguiremo in diretta scritta a partire dalle 18.55 con un inviato al Central Stadium Lokomotiv:

14.33: Sarri: "Senza gol in Champions non prendi punti" - A JTV, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato così della sfida contro la Lokomotiv Mosca: "Voglio vedere la Juve di cui abbiamo bisogno perché questa è una partita difficile. Ci hanno creato già difficoltà nella gara di andata, ora si giocheranno tutte le speranze di qualificazione e sarà dunque una gara molto difficile. Loro in casa di solito sono molto più propositivi ed aggressivi rispetto alle partite in trasferta, quindi c'è bisogna di una buona versione, come è normale perché poi in Champions League se non fai gol nelle partite non prendi punti. Non so se dal punto di vista dell'impostazione, del modulo può darsi anche di no. Loro solitamente giocano in maniera diversa nelle partite di campionato ma anche in Champions spesso hanno fatto qualcosa di diverso. A livello di atteggiamento penso che potrebbero fare qualcosa di diverso In questo momento non penso che sia il caso cambiare il modulo e non penso che Douglas Costa possa giocare 90 minuti in questo momento".

13.55: la fiducia di Szczęsny - Ospite dei microfoni di JTV, Wojciech Szczęsny ha parlato così della sfida contro la Lokomotiv Mosca, dove i bianconeri potrebbero strappare la qualificazione: "Questo ci dà un grande stimolo, è il primo obiettivo della stagione qualificarci per gli ottavi di Champions League quindi saremo pronti per battere la Lokomotiv e prendere i tre punti. Cosa ci insegna il Derby della Mole? La pazienza, perché abbiamo trovato tante difficoltà ma siamo rimasti sempre ordinati e abbiamo mosso la palla veloce, alla fine abbiamo trovato due palle gol. Paulo ha fatto una grande giocata però eravamo molto ordinati e questo ci ha dato l'opportunità di vincere la partita. Quindi dovremo essere al massimo per portarla a casa. L'incognita? Non lo so, io credo che noi dovremo fare il nostro gioco perché non bisogna sporcare la partita, dobbiamo fare una gara molto ordinata con un gioco molto offensivo e speriamo di fare tanti gol".

13.22: Howedes: "Torino mi ha apprezzato" - L'ex difensore della Juventus, Benedikt Howedes, ora militante nella Lokomotiv Mosca, ha parlato così al sito ufficiale del club russo: "Non direi che ci fosse una motivazione speciale. Sono stato accolto calorosamente a Torino. Sono rimasto sorpreso da quanti tifosi si sono ricordati di me. Dopo la partita, sono andato negli spogliatoi della Juventus e ho parlato con i miei ex compagni di squadra. Torino ha apprezzato sia le mie abilità calcistiche sia le mie qualità umane. È stato bello tornare".

12.42: si conclude il pranzo UEFA, Agnelli lascia il CDL - Andrea Agnelli ha lasciato il CDL, ristorante moscovita, dopo il pranzo UEFA con la dirigenza della Lokomotiv Mosca: nessuna dichiarazione, come di consueto, da parte del numero uno bianconero. Di seguito lo scatto del nostro inviato al seguito del presidente bianconero:

⚽ Pranzo #UEFA a Mosca finito: si è concluso l'incontro tra Andrea #Agnelli e la dirigenza della #LokomotivMosca prima del match tra la squadra russa e la #Juve... pic.twitter.com/pP3hWKbGqN — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) November 6, 2019

12.37: comincia la sfida di Youth League - La Juventus si appresta a vivere il primo scontro con la Lokomotiv Mosca, quello di Youth League. Di seguito la formazione della squadra di Zauli:

12.20: leggera pioggia a Mosca - Piove su Mosca, con maltempo previsto anche per la partita quando la temperatura si abbasserà: adesso è sui 12 gradi, ma in serata potrebbe arrivare anche ai bassi dei giorni scorsi (3 gradi).

12.02: in campo col binomio pesante in attacco - La coppia d'oro della Juventus, Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, quella che a suon di gol cerca la qualificazione agli ottavi di Champions con due turni di anticipo. Stasera i bianconeri saranno impegnati a Mosca, e in attacco sarà probabilmente quello il tandem di mister Sarri, con i numeri - evidenziati dal Corriere dello Sport - che sorridono alle due stelle, soprattutto quando giocano insieme. In Serie A sono sette le gare giocate congiuntamente, 3 i gol di Ronaldo e 2 quelli di Higuain, mentre in Liga sono addirittura 100 le presenze contemporanee: 112 centri il portoghese, 65 l'argentino. Bene anche in Europa: 28 marcature il primo, 7 il secondo. Decisamente un "passaporto Juventus".

11.33: l'undici bianconero - L'emergenza è in difesa con il forfait di De Ligt che ha accusato problemi fisici in occasione del derby contro il Torino. La Juventus dovrebbe lanciare così Rugani dall'inizio al fianco di Bonucci, con l'ex Empoli favorito su Demiral. Anche Danilo non è al top: è in ballottaggio con De Sciglio, così Alex Sandro dovrebbe essere la novità di serata come terzino mentre sulla trequarti è previsto un turno di stop per Bernardeschi. Il dubbio è tattico: con Ramsey sarà 4-3-1-2, con Douglas Costa tridente. "Non ha i 90'", ha detto Sarri di Douglas, ma anche Ramsey non è al 100%. Possibile dunque la staffetta. Davanti, problema gastrointestinale per Dybala che sarà valutato oggi. Scalpita Higuain, pronto per un posto al fianco di Cristiano Ronaldo.

10.55: via al pranzo UEFA a Mosca - Pranzo UEFA iniziato con anticipo al CDL di Mosca, noto ristorante del centro storico di Mosca: per la Juventus c'è Andrea Agnelli, oltre ovviamente alla dirigenza della Lokomotiv. Ricordiamo che il fuso orario tra Italia e Russia è di due ore, quindi è assolutamente normale che il pranzo avvenga adesso.