LIVE TMW - Stasera Napoli-Salisburgo: in Youth League altra disfatta

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato Raimondo De Magistris

Sette punti in tre gare sono un viatico assolutamente incoraggiante per il Napoli, a cui manca solo la zampata finale per arrivare agli ottavi di Champions League in un girone non certo semplice: potrebbe arrivare già stasera, nella sfida interna al Salisburgo di Haland e Szoboszlai, battuto due settimane fa in Austria e stasera ospite del San Paolo. Dopo i due stop in campionato, la squadra di Ancelotti è chiamata ad una reazione immediata. Seguite il LIVE di avvicinamento alla sfida di Champions League tra Napoli e Salisburgo su TMW, gara che seguiremo in diretta scritta a partire dalle 21.00 con un inviato al San Paolo.

16.48: il commento di Baronio - Roberto Baronio ha parlato dopo la dura sconfitta patita a Frattamaggiore contro il Salisburgo: "Contro un avversario nettamente superiore c'è poco da fare, lo si vede dai particolari. Fa poco testo pensare di averne presi 5 o 7 o 2, avremo perso a livello di prestazione anche se avessimo perso solo 2-0. Non c'entra quanti gol abbiamo subito, questa competizione è di alto livello e quando incontri squadre del genere puoi anche andare incontro a delle brutte figure. I ragazzi ne sono consapevoli ma devono tenere la testa alta".

15.42: altra sconfitta in Youth League, eliminazione vicina - Si appresta a finire l'avventura del Napoli in Youth League. Mancano altre due partite (Liverpool fuori e Genk in casa) ma la classifica ormai è chiara e il secondo posto irraggiungibile: azzurrini fermi a 1 punti, sono già 7 quelli del Salisburgo che ha bissato il 7-2 dell'andata con il 5-1 di questo pomeriggio, che bissa il 7-1 dell'andata.

15.10: pranzo UEFA concluso, escono i protagonisti - Concluso il pranzo UEFA a Napoli, i protagonisti stanno uscendo dal ristorante dopo i consueti scambi di doni. Stasera Napoli-Salisburgo, sfida in programma alle 21.00.

14.00: sei squadre qualificate agli ottavi di Champions League - È questo il bilancio che potrebbero regalare le gare della quinta giornata della fase a gironi della massima competizione europea. In corsa anche due italiane: la Juventus è padrona del proprio destino in quel di Mosca, mentre il Napoli ha un potenziale match point a patto che anche il Liverpool dia una mano. Il passaggio anticipato del Napoli dipende anche dal Liverpool. Anzitutto, gli uomini di Ancelotti dovrebbero battere al San Paolo il Salisburgo. In caso di vittoria o pareggio dei Reds contro il Genk, poi, sarebbero ottavi con due giornate di anticipo.

13.20: arrivato anche De Laurentiis - Cristiano Giuntoli, Andrea Chiavelli ed Edoardo De Laurentiis sono arrivati al Ristorante Villa d'Angelo, sede designata del pranzo UEFA pre Napoli-Salisburgo, raggiunti pochi minuti fa anche da Aurelio De Laurentiis: nessuna dichiarazione da parte dei protagonisti, come evidente dalle immagini raccolte dal nostro inviato. Inizia dunque il convivio istituzionale.

12.34: pranzo UEFA imminente, arriva la dirigenza austriaca - Si avvicina il momento del pranzo UEFA pre Napoli-Salisburgo, con la dirigenza austriaca già arrivata al Ristorante Villa d'Angelo, dove ad attenderli c'era Giorgio Marchetti, UEFA Director of Competitions. Si attende solo Aurelio De Laurentiis, poi prenderà il via il banchetto.

12.00: per Zazzaroni il ritiro non indebolisce Ancelotti - In merito al momento delicato del Napoli, a seguito delle parole di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha fatto il punto nel suo fondo di prima pagina: "A oggi questo “matrimonio non solo d’interesse” è talmente inattaccabile che Ancelotti non ci ha pensato due volte prima di dichiarare apertamente il proprio dissenso nei confronti del “ritiro costruttivo”: “Non sono d’accordo con la decisione di De Laurentiis, ma l’accetto”. La decisione peraltro non lo indebolisce, tutt’altro: lo rafforza, dal momento che gli sbandamenti e i cali di rendimento dei giocatori più importanti, i valori alti del Napoli (Insigne, Fabian, Callejòn, Zielinski, Koulibaly), hanno anche e soprattutto origini contrattuali".

11.28: Manolas difende Kouibaly - Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport prima della gara di Champions League contro il Salisburgo: "Mi aspetto una Napoli diverso da quello visto contro la Roma. Dobbiamo entrare in campo per vincere la partita e centrare la qualificazione. Le critiche sul rendimento della coppia Manolas-Koulibaly? Abbiamo giocato sei partite su quattordici e in tre di queste non abbiamo subito gol. Non capisco tutte queste critiche anche per Kalidou che arriva da cinque stagioni straordinarie. Che fanno male sia a lui che al Napoli".

10.18: per stasera 31mila biglietti venduti, obiettivo 35mila - Nonostante in campionato le cose non stiano andato per il meglio la gara di Champions League contro il Salisburgo vedrà un San Paolo con una buona cornice di pubblico per sostenere il Napoli di Carlo Ancelotti. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti i biglietti venditi fino a ieri avevano già superato le 31mila unità. Obiettivo: arrivare a 35mila nella giornata di oggi.

9.43: ancora Mertens-Lozano in attacco per gli azzurri - Qualche cambio, ma nemmeno troppi. Rispetto alla squadra scesa in campo sabato pomeriggio all'Olimpico, Carlo Ancelotti cambierà un paio di pedine senza però snaturare l'undici che ha perso contro la Roma. Dopo tre gare consecutive Arkadiusz Milik dovrebbe accomodarsi in panchina: verrà confermato Mertens dal primo minuto, col messicano Lozano al suo fianco. Allan dopo l'infortunio è rientrato nella lista dei convocati, ma in mezzo al campo insieme allo spagnolo Fabian Ruiz dovrebbe esserci il macedone Elmas, favorito su Zielinski. Callejon e Insigne gli esterni di centrocampo, Di Lorenzo e Mario Rui gli esterni di difesa. Davanti a Meret, verranno confermati Manolas e Koulibaly.