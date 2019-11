LIVE TMW - Stasera Slavia Praga-Inter: nerazzurri sconfitti in Youth League

Fonte: Con collaborazione dell'inviato all'Eden Aréna, Alessandro Rimi

Dopo Juventus e Atalanta, stasera tocca a Inter e Napoli tornare in campo per la penultima gara della fase a gironi di Champions League. Non hanno scelta i nerazzurri, impegnati in casa dello Slavia Praga con un unico risultato disponibile: la vittoria. Vincendo le prossime due sfide con Slavia e Barcellona la truppa di Conte potrebbe riuscire infatti a rimediare al passo falso col Borussia Dortmund (di scena oggi al Camp Nou) e ribaltare la classifica del Gruppo F qualificandosi agli ottavi di finale. Seguite qui il LIVE di avvicinamento alla sfida di Champions League tra Inter e Slavia Praga su TMW, partita che poi vivremo nel dettaglio con la nostra consueta diretta testuale a partire dalle 21:00 e un inviato direttamente dall'Eden Aréna.

14.46 - Inter Primavera ko - Brutta sconfitta per l'Inter Primavera, che dopo essere passata in vantaggio all''Horni Pocernice con Fonseca si è fatta recuperare e superare da una tripletta di Aguiar e da un gol di Cerv: 4-1, dunque, il risultato finale a favore dello Slavia Praga. Fortuna, per Schirò e compagni, che ci sarà comunque un'ultima chance (Inter-Barcellona del 10 dicembre) per guadagnarsi il pass per gli ottavi di finale di Youth League.

14.02 - Inter Primavera sotto al 45' in Youth League - L'Inter Primavera si fa rimontare e chiude in svantaggio il primo tempo della gara di Youth League contro lo Slavia Praga all'Horni Pocernice. I nerazzurri erano partiti meglio, portandosi in vantaggio con Fonseca, ma un black-out collettivo ha consentito poi ai padroni di casa di portarsi avanti 2-1 in appena nove minuti: autore della doppietta il brasiliano Aguiar.

13.31 - Politano è pronto - Tornato nella lista dei convocati di Antonio Conte dopo il problema alla caviglia, Matteo Politano è recuperato e quindi a disposizione del tecnico salentino per l'importante trasferta di Praga che attende l'Inter: "Pronti per domani (oggi, ndr)!", il breve messaggio di conferma che l'attaccante ha affidato a Twitter.

12.53 - Le formazioni ufficiali della Youth League - All'Areal Na Chvalech l'Inter di Armando Madonna affronta lo Slavia Praga in uno dei primi snodi importanti della stagione. Infatti, in caso di successo la formazione nerazzurra sarebbe sicura di accedere agli ottavi di finale della competizione con un turno di anticipo. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 13. Queste le formazioni ufficiali:

Slavia Praga: 29 Surovcik; 8 Hosek, 3 Vincour (C), 5 Stetka, 9 Kosek; 17 Cerv, 14 Kristan, 11 Zinhasovic; 13 Doudera, 12 Toula, 16 Silva Estevam Aguiar. All.: Hyský.

Inter: 1 Pozzer; 2 Kinkoue, 14 Ntube, 6 Pirola; 17 Gianelli, 19 Boscolo Chio, 5 Agoume, 4 Schirò (C), 3 Colombini; 11 Fonseca, 18 Oristanio. All.: Madonna

📢 | FORMAZIONI Alle ore 13 scende in campo la nostra Primavera per la quinta giornata della @UEFAYouthLeague! 🏆⚫️🔵 Ecco le formazioni ufficiali di #SlaviaPragaInter! 👇#FORZAINTER #UYL #InterYouthhttps://t.co/IkdHCLsjwO — Inter (@Inter) November 27, 2019

12.00 - De Vrij suona la carica - Stefan de Vrij ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SportMediaset in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Queste le sue parole riportate da Fcinternews.it: "Serve un'Inter forte e brava, che dimostri di dare tutto per vincere questa partita. La rimonta di Dortmund è ormai alle spalle. Non guardiamo indietro, pensiamo al presente. Lo Slavia Praga è una squadra forte: attaccano in tanti, sono tosti, ripartono bene e l'hanno dimostrato non soltanto contro di noi. Le assenze? Ci dispiace, perché si tratta di giocatori importanti e forti, ma anche gli altri lo sono, pertanto non vi sono scuse. Sappiamo quali sono le nostre qualità: giocheremo per vincere".

11.26 - Le probabili formazioni - Sensi e Asamoah sono rimasti a Milano in buona compagnia di Sensi e Sanchez, mentre Politano e Gagliardini hanno viaggiato col resto del gruppo e potrebbero essere protagonisti, magari a gara in corso. In ogni caso, scelte quasi obbligate per mister Conte, che pensa di lanciare dall'inizio Borja Valero nel ruolo di mezzala. Sulla fascia destra D'Ambrosio si gioca invece una maglia con Candreva, ma è impossibile scartare anche la possibilità che alla fine l'ex ct decida di schierarli entrambi, con il primo dirottato a sinistra al posto di Biraghi che, a quel punto, partirebbe dalla panchina.

Queste, al momento, le probabili formazioni delle due squadre:

Slavia Praga (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Traorè, Soucek; Sevcik, Stanciu, Olayinka; Masopust. All.: Trpisovsky.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Borja Valero, D'Ambrosio; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

Clicca qui per vedere i probabili schieramenti in campo delle due squadre!

11.01 - Ieri sera la cena UEFA - Nessun pranzo UEFA, quest'oggi, tra i rappresentanti delle due società. Come appreso dall'inviato di TMW, i dirigenti di Slavia e Inter si sono infatti incontrati ieri in gran segreto per una cena informale.