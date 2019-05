LIVE TMW - Stasera Tottenham-Ajax. Pochettino ritrova Son

© foto di Imago/Image Sport

13.14 - PRECEDENTE PRO TOTTENHAM C'è un precedente beneaugurante per il Tottenham contro l'Ajax, ad Amsterdam. Nel 1981, ai sedicesimi di finale di Coppa delle Coppe, gli inglesi andarono a vincere per 3-1.

12.30 - QUANTO AJAX NEL TOTTENHAM Quattro gli ex dell'incontro, tutti attualmente al Tottenham: si tratta di Toby Alderweireld (all'Ajax dal 2008 al 2013). Davinson Sanchez (una stagione in Olanda, 2016-17) e Christian Eriksen (prelevato minorenne dai lancieri, con cui ha giocato dal 2009 al 2013).

12.19 - FISCHIETTO TEDESCO Felix Brych è l'arbitro della sfida. Assistenti Mark Borsch e Stefan Lupp. Quarto uomo Deniz Aytekin. Al VAR Bastian Dankert , assistente VAR Marco Fritz.

12.00 - NESSUNA SEMIFINALISTA ERA PARTITA A LUGLIO, PRIMA DELL'AJAX Incredibile il cammino dell'Ajax, iniziato il 25 luglio contro lo Sturm Graz. Gli olandesi sono la prima squadra nella storia della Champions League ad essere arrivata in semifinale dopo aver superato tre turni preliminari.

11.45 - TOP FOUR, 57 ANNI DOPO Semifinale storica per il Tottenham. L'unica volta in cui gli Spurs sono arrivati tanto lontano nel massimo torneo continentale risale a 57 anni fa. Allora nella doppia sfida contro il Benfica la spuntarono i lusitani.

11.28 - RASSEGNA STAMPA Il Liverpool ha preso tutte le prime pagine inglesi e non solo. In Olanda però c'è spazio per la sfida di stasera.

11.15 - IL PROBABILE UNDICI DI POCHETTINO Questo il possibile undici degli Spurs: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Alli, Wanyama, Sissoko; Lucas Moura, Eriksen, Son.

11.10 - FALSO NUEVE Pochettino orientato a un modulo senza una vera e propria punta, con Eriksen finto 9 con Lucas Moura e Son esterni d'attacco.

11.00 - TORNA SON Il Tottenham ritrova Son. Il sudcoreano aveva saltato la partita d'andata per squalifica.

10.45 - AJAX IN VANTAGGIO La partita d'andata al "Tottenham Hotspur Stadiumn" è terminata con la vittoria dell'Ajax per 1-0 grazie a una rete di Donny van de Beek.

10.30 - UNDICI CONFERMATO Ten Hag va verso la conferma in blocco dell'undici schierato a Londra: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong, Van de Beek; Neres, Tadic, Ziyech.

10.15 - LA PARTITA PIU IMPORTANTE DELLA JOHANN CRUIJFF ARENA "È la partita più importante per l'Ajax in questo stadio. Non abbiamo bisogno di motivazioni extra" ha dichiarato il tecnico degli olandesi Erik ten Hag ieri pomeriggio. La "Johann Cruijff ArenA", nata come "Amsterdam ArenA" è stata inaugurata nel 1996 con un'amichevole fra Ajax e Milan.

Wat een spanning 😱! Dit. Moet. Je. Zien. GO @AFCAjax 🤩! Kijk Ajax-Tottenham Hotspur vanavond vanaf 19.40 uur live op Ziggo Sport, gratis voor Ziggo klanten op kanaal 14. Zonder reclame. #ajatot #trotsehoofdsponsor #zigGOajax pic.twitter.com/3o5mhGwjOo — Ziggo (@ZiggoCompany) 7 maggio 2019

10.00 - CHI AFFRONTERA' IL LIVERPOOL? Questa sera ad Amsterdam alle ore 21 andrà in scena il ritorno della seconda semifinale di Champions League: Ajax-Tottenham.