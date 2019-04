LIVE TMW - Stasera Tottenham-Man City, annunciate le formazioni ufficiali

Fonte: Con la collaborazione di Simone Bernabei

© foto di Imago/Image Sport

20.19 LE FORMAZIONI UFFICIALI - Pochettino e Guardiola hanno sciolto le riserve per la sfida di Champions League fra Tottenham e Manchester City. Fuori Bernardo Silva e Danilo per il Manchester City, così come Gabriel Jesus. Formazione confermata, invece, per gli Spurs.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Son, Alli; Kane. All.: Pochettino.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Delph; Fernandinho, Gundogan, David Silva; Mahrez, Aguero, Sterling. All.: Guardiola.

18.11 - SON CI CREDE - L'attaccante del Tottenham Son Heung-Min ha parlato a Spurs TV in vista della gara di questa sera: "Il City è una super squadra e la gara sarà difficilissima, ma noi non siamo spaventati. Dovremmo avere coraggio e mostrare la nostra ambizione sul campo, col pubblico che potrà sicuramente darci una spinta in più. La squadra sa cosa fare e all'interno del gruppo si respira unì'energia positiva che vogliamo portare in campo stasera. Abbiamo la chance di fare la storia, per me il risultato migliore sarebbe una vittoria senza subire gol".

17.22 - LE ULTIME DI FORMAZIONE - Sergio Aguero e Kyle Walker sembrano recuperati e disponibili per la gara di stasera, anche se Pep Guardiola ha ancora diversi dubbi per quanto riguarda l'undici titolare del suo City. Dall'altra parte il Tottenham che dovrà fare a meno degli infortunati Dier e Lamela.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Alli; Eriksen, Son, Winks; Kane

Man City (4-3-3): Ederson; Danilo, Laporte, Otamendi, Mendy; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Bernardo Silva, Aguero, Sterling

16.30 - ULTIMI PREPARATIVI ALLO STADIO DEL TOTTENHAM - Un viaggio virtuale all'interno del Tottenham Stadium il nuovo avveniristico impianto casalingo degli Spurs. Il profilo Twitter del club londinese ha mostrato un video dei preparativi in vista della sfida di questa sera, la prima notte europea della nuova casa degli Spurs. Una soggettiva dal terreno di gioco che mostra la bellezza dello stadio dal suo interno.



15.41 - MENDY DIMENTICA L'INFORTUNIO - Il difensore del Manchester City Benjamin Mendy ha parlato in vista della sfida di questa sera contro il Tottenham in Champions League: "Mi sento bene e sono felice (è reduce da un lungo stop per infortunio, ndr), voglio fare tutto il possibile per aiutare la squadra stasera. Ora non voglio pensare al passato, ho perso diverse partite ma i miei compagni sono stati fantastici, dobbiamo solo credere in noi stessi e cercare di vincere più trofei possibili".

14.46 - POCHETTINO: "PER NOI GARA BONUS" - Tramite Spurs TV il tecnico del Liverpool Mauricio Pochettino ha spiegato le sue idee in vista della sfida di stasera contro il City: "Sarà una serata fantastica e un'esperienza indimenticabile, soprattutto perché avremo con noi tantissimi tifosi. La squadra è carica e io sono impaziente, il City è una delle migliori squadre al mondo e quindi sarà dura, ma non vediamo l'ora. Dovremo avere coraggio e dovremo provare a vincere la sfida. Ogni allenatore ha idee diverse per quanto riguarda l'approccio alle partite, per me la cosa fondamentale è essere coraggiosi sempre e comunque. Ho detto ai ragazzi che sarà una gara 'bonus', per questo proveremo a giocare con libertà, corsa e fisicità".

13.44 - IL TOTTENHAM RIPERCORRE IL SUO CAMMINO - Un lungo video, pubblicato da Spurs TV, nel quale viene riproposto il viaggio europeo del Tottenham. Iniziando proprio dalla sconfitta in casa dell'Inter alla prima giornata, con i gol di Icardi e Vecino, fino al ritorno di Wembley contro i nerazzurri, il secondo posto nel girone e l'eliminazione nel doppio turno del Borussia Dortmund. Una cavalcata iniziata malissimo, con due sconfitte su due, ma che ora sta dando decisamente i frutti sperati e che stasera potrà vivere un'altra notte di sogni, nella nuova casa del club.



13.25 - ANCHE AUSILIO A LONDRA - Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, secondo le ultimissime raccolte da TMW, sarà questa sera a Londra per seguire dal vivo Tottenham-Manchester City. Un modo buono per gettare l'occhio su qualche obiettivo di mercato, ma pure per sbirciare il nuovo impianto casa degli Spurs. Domani, poi, possibile blitz a Manchester per United-Barcellona.



Ausilio a Londra per vedere Tottenham-City, possibile blitz domani a Manchester per United-Barcellona — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) 9 aprile 2019

11.46 - SON ESTASIATO DALLA NUOVA CASA - Il sudcoreano Son Heung-Min sulla partita: "Passeggiando per il campo da gioco pensavo: 'Wow, se giochi contro il Tottenham sarei spaventato'. Lo stadio è impressionante, bellissimo e con un'atmosfera incredibile".

11.23- DUBBIO AGUERO - Guardiola dovrà fare a meno degli infortunati Bravo e Zinchenko. In dubbio Agüero, Delph, Mendy e Walker. Diffidati Agüero e Otamendi.

11.21 - OUT DIER - Pochettino non avrà a disposizione gli infortunati Dier e Lamela. In dubbio Aurier e Llorente. Diffidati Alderweireld, Lamela e Son.

11.17 - GABRIEL JESUS AL CENTRO DELL'ATTACCO DEI CITIZENS - Queste le probabili formazioni di questa sera:

TOTTENHAM: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Alli; Eriksen, Son, Winks; Kane. All. Pochettino

MANCHESTER CITY: Ederson; Danilo, Laporte, Otamendi, Mendy; De Bruyne, Fernandinho, Gündoğan; Bernardo Silva, Jesus, Sterling. All. Guardiola.

10.55 - BATTESIMO CHAMPIONS PER LA NUOVA CASA DEL TOTTENHAM - Dopo il battesimo in Premier League, arriva quello in Champions. La nuova casa del Tottenham accende i riflettori per un quarto di finale tutto inglese: arriva il Manchester City, unica squadra in Europa in corsa non solo per un Triplete, ma per un clamoroso pokerissimo. La squadra di Pep Guardiola, infatti, ha vinto già Community Shield e Carabao Cup ed è in corsa per vincere anche Premier League ed FA Cup. Tottenham che invece è in difficoltà in campionato, e dopo essere stato a lungo agganciato agli sky blues e al Liverpool, è crollato nell'ultimo mese e rischia addirittura di non arrivare fra le prime quattro.