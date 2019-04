LIVE TMW - Stasera Tottenham-Man City, Guardiola per la cinquina

© foto di Imago/Image Sport

11.46 - SON ESTASIATO DALLA NUOVA CASA - Il sudcoreano Son Heung-Min sulla partita: "Passeggiando per il campo da gioco pensavo: 'Wow, se giochi contro il Tottenham sarei spaventato'. Lo stadio è impressionante, bellissimo e con un'atmosfera incredibile".

11.23- DUBBIO AGUERO - Guardiola dovrà fare a meno degli infortunati Bravo e Zinchenko. In dubbio Agüero, Delph, Mendy e Walker. Diffidati Agüero e Otamendi.

11.21 - OUT DIER - Pochettino non avrà a disposizione gli infortunati Dier e Lamela. In dubbio Aurier e Llorente. Diffidati Alderweireld, Lamela e Son.

11.17 - GABRIEL JESUS AL CENTRO DELL'ATTACCO DEI CITIZENS - Queste le probabili formazioni di questa sera:

TOTTENHAM: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Alli; Eriksen, Son, Winks; Kane. All. Pochettino

MANCHESTER CITY: Ederson; Danilo, Laporte, Otamendi, Mendy; De Bruyne, Fernandinho, Gündoğan; Bernardo Silva, Jesus, Sterling. All. Guardiola.

10.55 - BATTESIMO CHAMPIONS PER LA NUOVA CASA DEL TOTTENHAM - Dopo il battesimo in Premier League, arriva quello in Champions. La nuova casa del Tottenham accende i riflettori per un quarto di finale tutto inglese: arriva il Manchester City, unica squadra in Europa in corsa non solo per un Triplete, ma per un clamoroso pokerissimo. La squadra di Pep Guardiola, infatti, ha vinto già Community Shield e Carabao Cup ed è in corsa per vincere anche Premier League ed FA Cup. Tottenham che invece è in difficoltà in campionato, e dopo essere stato a lungo agganciato agli sky blues e al Liverpool, è crollato nell'ultimo mese e rischia addirittura di non arrivare fra le prime quattro.