LIVE TMW - Stasera United-Juve: è la sfida dei grandi ex CR7 e Pogba

12.34 - CRISTIANO RONALDO E POGBA PRIMA E DOPO - Destini che si incrociano. Cristiano Ronaldo questa sera giocherà contro il Manchester United, sua ex squadra. Così come Paul Pogba, che a Torino ha vissuto quattro stagioni. La UEFA attraverso i suoi canali social s'è divertito a confrontare i due calciatori con entrambe le casacche.

12.02 - I PRECEDENTI - Attraverso i suoi profili social, la Juventus ha pubblicato i precedenti col Manchester United. Situazione in perfetto equilibrio: cinque vittorie a testa e due pareggi, con le due squadre che hanno entrambe messo a segno 15 reti.

11.40 - LE PROBABILI FORMAZIONI -

Manchester United - Diversi indisponibili per Mourinho, che dovrà affrontare la Juventus senza Alexis Sanchez, ma anche McTominay, Jones, Lingard, Fellaini e Dalot. Formazione praticamente fatta, l'unico ballottaggio in difesa con Lindelof e Bailly che si contendono una maglia da titolare.

La probabile - De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Fred, Matic, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial.

Juventus - Senza Khedira, Emre Can e Mandzukic, la Juventus scenderà in campo con Dybala alle spalle di Cristiano Ronaldo. Il dubbio è sulle corsie esterne, con Cuadrado, Bernardeschi e Douglas Costa che si contenderanno due maglie. In mezzo al campo scelte obbligate, in difesa torna capitan Chiellini.

La probabile - Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.

11.35 - Lettori di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta che vi accompagnerà fino al fischio d'inizio di Manchester United-Juventus, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

Questa la classifica del gruppo H dopo due match

Juventus 6

Manchester United 4

Valencia 1

Young Boys 0