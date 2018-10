LIVE TMW - Stasera United-Juve: formazioni ufficiali, tridente per Allegri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

19.52 - ARRIVA ANCHE QUELLA DELLA JUVE - 4-3-3 confermato per Allegri: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Bentancur; Cuadrado, Ronaldo, Dybala

19,48 - UFFICIALE LA FORMAZIONE DELLO UNITED - Arriva la formazione ufficiale dello United, un 4-3-3: De Gea; Young, Lindelof, Smalling, Shaw; Mata, Matic, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial.

18.45 - LA PROBABILE FORMAZIONE - Da Manchester arrivano conferme sull'undici che utilizzerà Allegri. Szczesny in porta, linea difensiva con Cancelo, Chiellini, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo Matuidi, Pjanic e Bentancur. Davanti Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo.

18.01 - YOUTH LEAGUE, DEBACLE PER LA JUVENTUS - Pesante sconfitta per la Juventus nella sfida di Youth League contro il Manchester United. Il 4-1 finale è frutto delle reti di Levitt, Bohui, Greenwood e Garner per gli inglesi, gol della bandiera di Rafael Fonseca.

17.20 - REBUS DIFESA PER ALLEGRI - Retroguardia a 3 o a 4? Questo è il principale dubbio per Massimiliano Allegri che, in realtà, dovrebbe schierare come centrali Bonucci e Chiellini, con Cancelo e Alex Sandro sulle fasce, anche per una questione numerica: i centrocampisti a disposizione sono Bentancur, Pjanic e Matuidi, solo tre.

16.57 - CHIELLINI PARLA DELLA CHAMPIONS -Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di BT Sport a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Manchester United: “Non so se la partita di stasera sarà decisiva, ma di sicuro si giocherà in un’atmosfera particolare e in uno stadio storico. La Champions per noi non è un sogno, ma un obiettivo: comunque la cosa più importante adesso è superare il turno. Mourinho? E' un grande allenatore che in Italia è ricordato e apprezzato per i suoi successi, anche se magari non molto dai tifosi della Juventus…”.

16.45 NEVDED SICURO: "GARA FANTASTICA!" -Intervenuto ai microfoni di BBC Sport, il vice presidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato della sfida di Champions League di questa sera in programma all'Old Trafford contro il Manchester United: "Giocare con il Manchester United è sempre un evento importante. Sarà una partita fantastica", ha ammesso il dirigente bianconero.

JUVE IMBATTUTA - I bianconeri non perdono contro le squadre inglesi da otto partite, vincendo 4 delle ultime 5.

La Juve è in serie positiva da otto partite contro le squadre inglesi (V4 P4), con quattro vittorie nelle ultime cinque gare. Il successo della scorsa stagione in casa del Tottenham è stato il quarto risultato utile esterno. #MUFCJUve pic.twitter.com/twYnrn7GEw — JuventusFC (@juventusfc) 23 ottobre 2018

15.45 - IL TWEET DI DYBALA - I tifosi del Manchester United provano a comprare Paulo Dybala. Dopo un tweet dell'argentino - presentatosi all'Old Trafford - i supporter dei Red Devils hanno invitato l'argentino a trasferirsi lì.

14.30 - L'UNDICI DI MOURINHO - Formazione già scritta per il Manchester United di José Mourinho, che stasera affronterà la Juventus in Champions League. Complici le tante assenze, tutti i quotidiani britannici riportano lo stesso undici di partenza, peraltro quello già visto col Chelsea: De Gea in porta, protetto da Young, Smalling, Lindelof e Shaw in difesa. A centrocampo Pogba e Matic con Mata a fare da raccordo tra mediana e attacco, formato a sua volta da Rashford, Lukaku e Martial.

13.25 - LA PRIMA DEL MANCHESTER EVENING NEWS - “Il ritorno del magnifico 7”. Il Manchester Evening News accoglie così Cristiano Ronaldo, oggi per la sua seconda volta avversario dello United All’Old Trafford. Nella quarta di copertina, poi, il quotidiano mette in risalto il tributo di Ronaldo nei confronti di Sir Alex Ferguson.

12.34 - CRISTIANO RONALDO E POGBA PRIMA E DOPO - Destini che si incrociano. Cristiano Ronaldo questa sera giocherà contro il Manchester United, sua ex squadra. Così come Paul Pogba, che a Torino ha vissuto quattro stagioni. La UEFA attraverso i suoi canali social s'è divertito a confrontare i due calciatori con entrambe le casacche.

12.02 - I PRECEDENTI - Attraverso i suoi profili social, la Juventus ha pubblicato i precedenti col Manchester United. Situazione in perfetto equilibrio: cinque vittorie a testa e due pareggi, con le due squadre che hanno entrambe messo a segno 15 reti.

11.40 - LE PROBABILI FORMAZIONI -

Manchester United - Diversi indisponibili per Mourinho, che dovrà affrontare la Juventus senza Alexis Sanchez, ma anche McTominay, Jones, Lingard, Fellaini e Dalot. Formazione praticamente fatta, l'unico ballottaggio in difesa con Lindelof e Bailly che si contendono una maglia da titolare.

La probabile - De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Fred, Matic, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial.

Juventus - Senza Khedira, Emre Can e Mandzukic, la Juventus scenderà in campo con Dybala alle spalle di Cristiano Ronaldo. Il dubbio è sulle corsie esterne, con Cuadrado, Bernardeschi e Douglas Costa che si contenderanno due maglie. In mezzo al campo scelte obbligate, in difesa torna capitan Chiellini.

La probabile - Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.

11.35 - Lettori di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta che vi accompagnerà fino al fischio d'inizio di Manchester United-Juventus, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

Questa la classifica del gruppo H dopo due match

Juventus 6

Manchester United 4

Valencia 1

Young Boys 0