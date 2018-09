LIVE TMW - Stella Rossa, Milojevic: "In Serbia Koulibaly giocherebbe in attacco"

Premere F5 per aggiornare la pagina

00.24 - Conclusa la conferenza stampa.

00.23 - Come sta Boakye? Perché non ha giocato Cafu? "Per Boakye solo una scelta tattica, sta bene. Non parlo delle scelte tattiche, c'era chiaramente un piano".

00.20 - Questo è l'unico modo per giocare col Napoli? "Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanti passaggi nelle ripartenze. Il Napoli fa un grande pressing e una fase di transizione perfetta. Il nostro campionato è su un livello molto diverso, ci sono ritmi molto più bassi. Da noi, probabilmente, Koulibaly giocherebbe in attacco perché in Serbia i ritmi sono completamente differenti".

00.17 - Vi impegnerete così anche nei prossimi match? "Proveremo a fare anche meglio, i napoletani possono dormire sonni tranquilli".

00.12 - Serviva un time-out dopo 25 minuti? E' un buon risultato? "Questa competizione ha solo grandi squadre. Faremo del nostro meglio, ci sono parametri anche economici e io sono fiero della Stella Rossa. Parlare di punti non ha senso in questo momento, vedremo alla fine del girone quale sarà la nostra classifica".

00.09 - Il Napoli l'ha delusa? "Nella preparazione della partita tutti vediamo le gare dell'avversaria. Il Napoli ha giocato così con tutti, tranne che con la Sampdoria. Ci aspettavamo una gara così e abbiamo difeso bene".

00.05 - Lettori di TMW buonasera e benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Vladan Milojevic, allenatore della Stella Rossa che dalla sala stampa del Marakana parla al termine della sfida contro il Napoli conclusa 0-0: "E' stata una gran bella partita di calcio, tornare dopo tanti anni a questi livelli contro una squadra del genere è fantastico. Il Napoli è una grande squadra con un grande allenatore e da anni lotta per lo Scudetto. Avevamo un piano e abbiamo portato a casa il risultato, sapevamo che il Napoli avrebbe controllato il pallone. Noi abbiamo provato a ripartire, ma nel primo tempo abbiamo commesso troppi errori. Voglio complimentarmi con i miei ragazzi e con i tifosi, hanno dato una splendida immagine della Serbia a tutto il mondo".