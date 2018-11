LIVE TMW - Stella Rossa, Milojevic: "La miglior ripresa in questa Champions"

Fonte: Dall'inviato al San Paolo

23.20 - Arrivato il tecnico in conferenza stampa.

Queste le sue prime parole: "Congratulazioni al Napoli, è stata una buona squadra. Noi non abbiamo giocato come volevamo nel primo tempo, la ripresa è stata buona. La migliore in questa Champions, abbiamo giocato meglio che a Parigi e Liverpool. Voglio questo dai miei ragazzi, sono felice di loro. Avevamo qualche problema, ma sono contento di quanto visto nel secondo tempo".

Chi sono favorite a passare il girone? "Non posso dire se c'è differenza tra le nostre avversarie, vedremo chi supererà il girone. Vorrà dire che quelle due hanno meritato di accedere nella top 16".

Cosa può dirci dei tifosi serbi? "Anche loro fanno parte del club, della nostra squadra. Per noi sono importanti, siamo fieri che oggi è andata così. C'erano 3mila tifosi, sono arrivati da ogni parte d'Europa. Hanno dimostrato che non fanno casini, spero che possano andare avanti così. Sono certo che in futuro vedremo tifosi serbi di questo tipo".

Troverete le giuste motivazioni per giocare contro il PSG nonostante l'eliminazione? "Non devo motivare i ragazzi, questa è la Champions. Abbiamo perso 6-1 a Parigi, i ragazzi vorranno fare un risultato positivo. L'atmosfera sarà calda, questo motiverà il gruppo".

Ha sorpreso la posizione di Fabian? "No, non siamo rimasti sorpresi. Il Napoli ha un grande centrocampo. Avevo degli infortuni a centrocampo, ma le posizioni dei calciatori azzurri non mi hanno sorpreso".

23.35 - Terminata la conferenza stampa.