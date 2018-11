LIVE TMW - Stella Rossa, Srnić: "Qui con fiducia dopo la vittoria sul Liverpool"

Amici di Tuttomercatoweb.com, buonasera! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale dal San Paolo della conferenza del centrocampista della Stella Rossa, Slavoljub Srnić, che affiancherà il tecnico Milojević alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli.

19.30 - Iniziata la conferenza stampa

Puntate alla qualificazione o più realisticamente al terzo posto per l'Europa League? "La vittoria col Liverpool ci ha dato ottimismo, cercheremo di vincere o fare un buon risultato per andare avanti in Champions".

Il Napoli è super-favorito, è un vantaggio per voi? "Sicuramente il Napoli è forte, ma abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti e così faremo anche domani per provare ad andare avanti".

Che attacco ti aspetti dal Napoli? "Insigne sicuramente me lo aspetto in campo, è il migliore giocatore del Napoli, l'ha dimostrato anche all'andata".