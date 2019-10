LIVE TMW - Stellini (vice Conte): "70' di grande Inter. Sensi? Valutiamo domani"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

14.40 - E' terminata la sfida tra Sassuolo e Inter. I nerazzurri hanno vinto 3-4. Tra poco la conferenza stampa di Antonio Conte dal Mapei Stadium. Non c'è Conte ma c'è il vice Stellini: Conte ha la febbre.

14.55 - Inizia la conferenza stampa di Stellini.

La febbre gli è venuta per caso per il finale di partita?

"No, non stava bene già prima. Ci fa ben sperare che nonostante arrivassimo da un periodo di inattività a volte ti manca l'abbrivio ma noi abbiamo fatto 70 minuti importanti. Gli ultimi 15-20 minuti fanno parte di tutte le cose su cui stiamo lavorando da inizio campionato. Ci vuole del tempo per far diventare una squadra a immagine e somiglianza del tecnico".

Quali sono le sue emozioni?

"Le emozioni di allenare insieme ad un grande allenatore come Conte sono tante. Abbiamo iniziato un percorso insieme, io lavoro nel globale ora. Siamo uno staff ben nutrito e supportiamo il mister. Oggi è l'occasione giusta per fare i complimenti allo staff per quanto stiamo facendo ma dobbiamo ancora fare tanta strada".

Negli ultimi minuti è mancata la gestione, è mancato Sensi? Come sta?

"Valuteremo le sue condizioni domani. Cercheremo con le giuste indicazioni di riportarlo nelle condizioni ottimali ma non sono in grado di fare previsioni, lo valuteremo domani. I primi 70 minuti sono stati di grande valore, complimenti a chi ha giocato al suo posto. Non è solo una questione di uomini quando ti vengono a mancare energie mentali e fisiche".

Quanto è stato importante vincere e dare una risposta alla Juve?

"E' importante perché a volte non arrivi in un buon momento contro un avversario come questo che è ben allenato. I ragazzi sono stati bravi a interpretare la gara, hanno dominato per 70 minuti e hanno creato tanto".

15 - Termina la conferenza.