LIVE TMW - Thereau: "Quando mi ha chiamato la Fiorentina ho accettato subito"

Il neo attaccante della Fiorentina Cyril Thereau è intervenuto in sala stampa nel giorno della sua presentazione da giocatore viola. Queste le sue parole dallo stadio Artemio Franchi di Firenze:

Cosa l'ha convinta a venire?

"In passato avevo già parlato con i viola ma sia Chievo che Udinese non volevano trattare, era molto difficile. Questa volta è stato diverso, ero vicino alla Sampdoria ma quando mi ha chiamato il mister non ci ho pensato e ho accettato. Quando sono venuto qui a giocare ho sempre avvertito grande passione. ringrazio la società e spero di ripagare la fiducia".

Ha il rammarico di essere esploso tardi?

"Penso che sia stato anche colpa mia il fatto di non essere riuscito a impormi prima nella mia carriera. In Francia e in Belgio il calcio è diverso, non potevo esprimere tutte le mie potenzialità. Fossi arrivato prima avrei magari potuto fare meglio. Sono felice di essere arrivato in una squadra forte come la Fiorentina. Il destino mi ha portato qui".

Obiettivo di gol?

"Sto già migliorando, negli ultimi anni ho segnato tanto. Se mi si considera una prima punta i gol che ho fatto non sono tanti ma il fatto è che ho sempre giocato o da trequartista o da seconda punta. Adesso sono però nel miglior momento di forma e conoscenza del calcio. Voglio andare oltre le cifre che ho fatto negli anni scorsi. In campo sto bene e i gol arriveranno".

Come vuole aiutare Simeone?

"Ho fatto pochi allenamenti con lui. Ha tanta qualità e segna molto. Voglio aiutare sia lui che Babacar, non sono venuto però per fare il maestro, volendo comunque aiutare i giovani in un campionato molto difficile come la Serie A".

Il ruolo preferito nel 4-2-3-1?

"Posso giocare ovunque: prima punta, secondo attaccante o esterno a sinistra. La squadra prova a giocare a calcio, i ruoli cambiano molto in campo e sarà bello giocare in questa squadra. Per rispondere alla domanda: preferisco fare la seconda punta".

Cosa pensa della rivoluzione?

"Anche a Udine mi è capitato. I più anziani devono riuscire a creare il gruppo, questa è la cosa più importante. Vogliamo vivere bene insieme e giocare. I giovani possono dare tanto, hanno qualità".

Il numero 77?

"L'ho scelto da tanto tempo. Mio fratello amava il 7, io l'11. Lui mi ha consigliato quel numero e il primo anno feci 13 gol. Mi porta fortuna".

Esultanze particolari?

"Sarà quella di sempre, dedicata ai miei amici e a mio fratello. Ho preso ispirazione da Luca Toni nel voler fare un gesto che i bambini potessero imitare".