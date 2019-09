LIVE TMW - Torino, Cairo: "Verdi è sempre stato un mio pallino"

Fonte: nostro inviato all'Olimpico Grande Torino

11.45 - Ad accompagnare Simone Verdi c'è anche il presidente del Torino, Urbano Cairo. Il numero uno del club di via Arcivescovado si siederà accanto al suo ultimo acquisto, il più oneroso dell'intera gestione. A breve il patron granata arriverà allo stadio Olimpico Grande Torino. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 12.20 - La presentazione di Cairo: "Ciliegina è riduttivo, è un po' di tempo che non presento calciatore quindi sono contento. Lo conosco da tempo: demmo il 50% di Comi per il 50% di Verdi. Esordì con Ventura ad Ascoli e vincemmo 2-1, con un rigore guadagnato da Simone. Lo abbiamo ricordato insieme. Poi fece una stagione altalenante, non giocò così tanto, anche perché aveva solo 19 anni. Noi volevamo andare subito in serie A, per questo ha giocato un po' meno. E' sempre stato un mio pallino. Era il nostro primo obiettivo, ne avevamo parlato con il mister già mesi fa. Era l'ideale per il gioco che vuole fare il mister. Non sai bene se è destro o sinistro, si muove bene tra le linee, ha le qualità per emergere. Ha segnato un bel gol qui a Torino contro di noi, è cresciuto molto. Era il nostro obiettivo della prima ora. Abbiamo cercato di accelerare, ma il Napoli prima di vendere voleva avere chi lo avrebbe rimpiazzato. Noi abbiamo un bel rapporto con De Laurentiis, con Giuntoli mi sono incontrato per definire l'operazione. Poi tra noi aleggiava l'operazione del 2016 relativa a Maksimovic, c'era stata una trattativa tosta. Questo un po' ha giocato, ma poi abbiamo chiarito bene. Siamo ripartiti con i rapporti, ora la collaborazione è proficua e faremo altre cose insieme. Io e De Laurentiis abbiamo anche tante idee in comune a livello di decisioni di Lega".

Con l'arrivo di Verdi è un attacco da Champions?

"La nostra difesa è tra le migliori d'Italia, siamo stati la quarta dello scorso campionato e tra le prime 12-13 d'Europa. Dobbiamo dimostrare sul campo i nostri valori, non voglio fare voli pindarici. Abbiamo un attacco molto qualitativo: avete visto Belotti con l'Italia ieri, Zaza è ritrovato, Iago ha sempre fatto bene, poi Berenguer che ha segnato a Parma, e Millico che ha buon potenziale. L'innesto di Simone è importantissimo per la varietà di soluzioni che può dare al mister. Ma stiamo con i piedi per terra, dobbiamo dimostrare ogni domenica ciò che vogliamo essere".

Ci sono passi avanti con Nkoulou?

"No, nessuno".