LIVE TMW - Torino, esonerato Mazzarri: ufficialità slitta a domani

Dopo la pesante sconfitta di Lecce, il Torino cambia: nella prima mattinata di oggi la società granata ha comunicato l'esonero a Walter Mazzarri. Al suo posto, è pronto Moreno Longo: seguite gli aggiornamenti grazie al live testuale di TMW.

20.45 - Longo, ufficialità domani - Potrebbe slittare a domani l'ufficialità di Moreno Longo quale nuovo tecnico del Torino dopo l'esonero di Walter Mazzarri. Alla base del ritardo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbe qualche piccolo intoppo burocratico. La trattativa però non è considerata a rischio.

19.16 - Longo, risolti gli ultimi dettagli - Moreno Longo prende il posto di Walter Mazzarri sulla panchina del Toro dopo la sconfitta subita a Lecce. Si attende solo l'ufficialità. Secondo quanto riporta l'edizione online di Tuttosport, infatti, dopo i contatti avviati nella notte, con esito positivo, è stato risolto anche il contratto con il Frosinone.

16.50 - Annuncio a breve - È solo questione delle ultime pratiche burocratiche da risolvere tra Longo e il Frosinone. Nel tardo pomeriggio arriverà l'ufficialità dell'esonero di Mazzarri e contestualmente la nomina di Longo come sostituto.

14.44 - Dettagli burocratici - Il cambio tra Mazzarri e Longo è questione di minuti e dettagli burocratici. Secondo il TGR Piemonte, l'ex tecnico della Primavera granata deve infatti prima risolvere il contratto che lo lega al Frosinone. In caso di esito negativo (al momento improbabile) le alternative portano a De Biasi, ma anche alla new entry Prandelli. Anche Mazzarri starebbe trattando la risoluzione del contratto con il club di Cairo.

12.20 - Donadoni terzo nome? - Secondo quanto riferito da Tuttosport, anche Roberto Donadoni, che però al momento è legato allo Shenzhen, sarebbe un nome nelle idee di Cairo, in terza fila dietro a De Biasi e Longo che resta il grande favorito.

9.50 - Longo traghettatore, Di Francesco per l'anno prossimo - Longo, che comunque avrebbe quattro mesi per guadagnarsi la conferma, arriverebbe a Torino con il ruolo di traghettatore fino al termine della stagione. Per l'anno prossimo l'idea dei vertici del Torino è infatti quella di puntare su Eusebio Di Francesco , che ovviamente non può essere chiamato sin da ora, avendo guidato la Sampdoria a inizio campionato. Ma l'idea può diventare concreta già nelle prossime settimane.

9.18 - De Biasi l'alternativa - Detto che Longo è il primo nome sul taccuino di Cairo, la principale alternativa porta a Gianni de Biasi: già tecnico del Torino dal 2005 al 2007 e poi nel 2008, ha guidato dal 2011 al 2017 l'Albania. Nel 2010, dieci anni fa, la sua ultima esperienza in Serie A, alla guida dell'Udinese.

8.47 - Comunicato esonero a Mazzarri - È servita una notte di riflessione, ma era già chiaro nel lungo confronto del post-partita di ieri: stamani Cairo ha comunicato l'esonero al tecnico di San Vincenzo. Adesso il nome in pole position per la successione è quello di Moreno Longo, a lungo tecnico delle giovanili granata prima di tentare l'avventura tra i grandi con Pro Vercelli e Frosinone.