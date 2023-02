live Torino, Juric: "Quando hai giocatori buoni in costruzione non li dai via"

vedi letture

Dopo la sconfitta contro il Milan, Ivan Juric è presente in conferenza stampa nella pancia di San Siro: segui in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico granata con il live testuale su TMW.

Qual è il tuo sentimento dopo questa partita?

"Prepari bene la partita, fai tutto bene e ti manca qualcosina per vincerla. È il classico delle squadre piccole, medie, che ti fa mancare poi punti".

TMW - A questo Torino manca qualcosa, come una punta?

"In costruzione quando hai giocatori buoni non li dai via. Se perdi sempre giocatori buoni giocatori il livello va verso il basso anche se giochi bene. Oggi ci mancava Ricci e se ne è andato Lukic, i giocatori non sono figurine... Ilic è arrivato in difficoltà".

Come ha giocato Ginetis?

"Secondo me può fare meglio".

Come sta Buongiorno e che partita ha fatto Adopo?

"Buongiorno ha preso solo una botta. Adopo sta facendo bene, sta facendo passi in avanti e dimostra di meritare l'occasione".

Si può fare di più?

"Non riusciamo ad andare in avanti. Io dal Torino vorrei qualcosa in più: perdendo giocatori non riesco a farlo".