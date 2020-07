live Torino, Longo: "La salvezza ci deve rendere orgogliosi"

Al termine del match tra SPAL e Torino, gara conclusasi sull'1 a 1, il tecnico dei piemontesi Moreno Longo analizzerà il pareggio contro gli uomini di Gigi Di Biagio. Appuntamento tra pochi minuti dalla sala stampa dello stadio Paolo Mazza di Ferrara. Segui il live su TuttoMercatoWeb.

22.06 - inizia la conferenza stampa.

Ci può fare un'analisi della partita?

"Questa partita ci lascia il rammarico, nonostante il punto avremmo voluto vincerla. Abbiamo creato tantissimi presupposti per il secondo gol e non ci siamo riusciti. Alla SPAL abbiamo poi concesso una palla gol per l'1 a 1. Abbiamo comunque raggiunto la salvezza matematica, anche se non ci lascia soddisfatti come obiettivo raggiunto ma ci deve rendere orgogliosi, visto che non era facile per come erano cambiate le prospettive. Devo fare i complimenti ai ragazzi e allo staff".

Ora si può pensare al suo futuro?

"Ci sono due partite da affrontare nel modo migliore. Non ho ancora parlato con la società. Analizzeranno le loro cose, il lavoro fatto. Se mi avranno nei loro piani sarà giusto sedersi per confrontarsi. Le cose si fanno in due e staremo a vedere".

22.10 - fine della conferenza stampa.