LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "A Napoli fu fantastico, non rifarei una scelta"

Che tipo di risposta ha avuto in prospettiva futura? "Il primo tempo sono stato contento per la fase difensiva, il Napoli crea almeno 5-6 palle gol. I ragazzi hanno fatto bene, mi sono un po' arrabbiato perché eravamo contratti. Abbiamo fatto errori tecnici in fase di impostazione, ci siamo messi in difficoltà da soli. Nella ripresa ho detto di giocare come sappiamo, abbiamo fatto bene. I singoli? Alcune cose sono andate bene, altre meno. Le valutazioni le tengo per me, poi dovrò darle alla società per il Torino del futuro quando il campionato sarà finito".

Questo Napoli chiude secondo come il suo Napoli nel 2013, crede che qui non si possa fare più di questo? "Non mi permetto di parlare di questo, non voglio metter bocca. Consegnai il Napoli in un modo eccezionale, facemmo cose strepitose in quei quattro anni. Mi auguravo che il Napoli rimanesse ad alti livelli per sempre, così è successo. Tutto iniziò dal grande lavoro di quei quattro anni. Facemmo davvero bene, per il club e per programmare il futuro. Su altri aspetti, non voglio metter bocca".

Il Torino è la squadra giusta per permettere a Mazzarri di tornare a grandi livelli? Ci sarebbe una scelta professionale che, tornando indietro, non rifarebbe? "Sì, una. Non guardai le scelte tecniche, dopo Napoli avrei dovuto restare fermo. Sarebbe stata una situazione logica, ma quando mi fermai mi chiamò una Società e la scartai. Nell'altra non avrei dovuto andarci, non era il momento storico adatto. Il Torino è stato scelto dopo aver fatto una certa esperienza, Napoli è stata importante per me. Ora vedo tutto positivo, il tempo ha fatto capire che avevo fatto bene anche in quella determinata scelta professionale. Poi sono andato all'estero, ho fatto bene anche lì, al Torino ho avuto la sensazione di poter fare bene. Ho parlato col presidente e l'ho capito. Poi, però, sarà il tempo a stabilirlo".

Se fosse ancora al Napoli, consiglierebbe un calciatore del Torino ai partenopei? "Non farei mai una cosa del genere. Mi conosce poco (dice ridendo al giornalista, ndr)".

Al Napoli per arrivare al vertice ci ha messo quattro anni, è possibile farlo anche al Torino? "Qui c'è una serie di parametri che sono andati nel verso giusto, devono funzionare tante cose. Non si può fare questo confronto, al Napoli andò così. Al Torino questi quattro mesi sono stati importanti per partire avvantaggiati in ottica futura, poi serve un connubio vincente. Tutte le componenti devono essere unite, serve questo. La piazza granata è storica, importante. Il calcio oggi è cambiato, è molto più industrializzato. Ma la piazza affascina, al Torino voglio dare tutto me stesso come feci a Napoli".

Belotti come ha accolto la notizia di partire dalla panchina? Il risultato è stato comunque importante. "Quando si fa il risultato Napoli aumenta l'autostima, fa bene per finire bene quest'anno e per creare una buona mentalità nella prossima stagione. Belotti? Ho fatto capire che non avrebbe giocato, lui e Falque non sono da scoprire. La classifica per noi è definita, volevo fare delle verifiche su altri elementi. Bisogna ricordarsi che la squadra deve essere equilibrata, soprattutto quando si gioca contro grandi squadre".

