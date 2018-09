LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "C'è fretta di vincere, ma ci vuole tempo"

Dall'inviato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Domani i granata torneranno in campo per la sfida sul campo del Chievo. Dalla sala conferenze del Grande Torino, tra pochissimo le parole in diretta di Walter Mazzarri per la presentazione del match contro i clivensi. Tuttomercatoweb seguirà live l'incontro stampa, previsto per le 13.45. Si comincia parlando dell'avversario, la squadra di D'Anna: "Un avversario tosto - dice Mazzarri -. In questo periodo la classifica conta fino a un certo punto per tutti. Anche se i risultati a volte non gli sono venuti. Il Chievo sul proprio campo è tradizionalmente ostico. Proprio noi l'anno scorso abbiamo faticato".

PRESTAZIONI - "Tante persone guardano le statistiche ma il calcio è fatto di tante cose. Bisogna guardare le prestazioni: attraverso queste devono arrivare i risultati, anche se spesso questi sono decisi da fattori esterni".

A UDINE - "A Udine, partita che a me è piaciuta molto, la palla di Parigini è passata davanti alla porta. Per le statistiche non è un tiro in porta, per me sì. I gol nei primi tempi? C'era quello di Berenguer a Udine che ci hanno annullato. Ci sono anche gli episodi che influiscono: magari una volta sbagli un gol, una volta giochi bene fino alla trequarti e poi sbagli un passaggio".

A BERGAMO - "Nel finale avevo inserito Zaza per vincere la partita, perché loro avevano corso tantissimo, c'era il laterale con i crampi. L'Atalanta è un'ottima squadra".

IAGO FALQUE - "Faccio di tutto per portarlo con me, ma spero non ci sia bisogno di lui perché va tutto bene prima".

A NAPOLI - "A Napoli lavorai bene perché tutte le componenti lavoravano all'unisono, compresa la stampa. Ci vuole tempo per creare una cosa fatta bene. Invece c’è impazienza. Vedo un po' troppa frenesia. Anche io vorrei sempre vincere, quando perdo non dormo la notte. Ma resto ottimista che in futuro possiamo fare ancora meglio".

VERSO VERONA - "Vogliamo giocare come a Udine. Vedremo se riusciremo a farlo o no. Ne parleremo dopo la partita. Classifica? Vorrei ricordarvi che il Toro meritava almeno tre punti in più. Ma non ci sono, in classifica, e allora ce li dimentichiamo".

ZAZA IN CAMPO? - "Avete visto come ha giocato a Bergamo e come ha giocato con il Napoli. Trarrò da questo le decisioni. Vedremo domani come andrà e ne parleremo dopo la partita".

FORMAZIONE - "Possono esserci delle novità. Ho dovuto fare esperimenti in campionato, alcuni giocatori importanti sono arrivati alla fine. Bisogna assemblare tutti con calma e inserirli nel modo giusto".

CALCIO INGLESE - "Il calcio inglese è diverso da quello italiano. Sicuramente tutte le squadre combattono molto e con grande rispetto. Perderei volentieri venti minuti a parlare delle differenze tra calcio italiano e calcio inglese, ma non abbiamo tempo".

Termina la conferenza alle 14.10