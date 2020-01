LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Contento, ma preparare il Bologna sarà difficilissimo"

Premi F5 per aggiornare la diretta

Netti passi indietro rispetto al successo di Roma, ma il Torino conquista il pass per i quarti di finale di coppa Italia: contro il Genoa, dopo l'1-1 maturato durante i tempi regolamentari con i gol di Favilli e De Silvestri, sono serviti i calci di rigore e un "cucchiaio" di Berenguer per avanzare nella competizione. Ora si attende di conoscere l'avversaria della sfida del 29 gennaio che uscirà da Milan-Spal. A breve, dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Walter Mazzarri commenterà il successo ottenuto. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Quanto è deluso per la prestazione?

"Per niente, anche se dispiace il rosso a Meité anche se forse non c'era. L'importante era passare il turno".

A tratti si è visto un Torino in difficoltà.

"Avevamo nove infortunati e tre acciaccati, e si gioca ogni tre giorni. Oggi contava soltanto passare il turno, se volete vi dico i numeri: ma su questo campo era difficile far girare bene il pallone. Meritavamo di segnare prima di loro, abbiamo tirato più di loro, erano tutti freschi e noi dovevamo giocare con gli stessi. La coppa Italia è difficile, tutto il resto è aria fritta".

Come si prepara adesso il Bologna?

"E' difficilissimo, giochiamo alle 15 dopo due notturne. Sarà una partita molto complicata, ma proprio tanto. Anche perché abbiamo fatto pure i supplementari. Che ore sono adesso? Abbiamo pochissimo tempo".

Ha rivoluzionato la difesa.

"Sono stato obbligato. Avevo paura a mettere Nkoulou e Izzo. E Bonifazi è stato bravo, ho un bel gruppo e sono contento degli uomini che ho. Domani faremo la conta e vedremo chi sarà disponibile e chi no".

