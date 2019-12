LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Dopo il 2-0 mi sono arrabbiato"

Premi F5 per aggiornare la diretta

Seconda vittoria consecutiva e una classifica che torna a sorridere, eppure la contestazione non accenna a placarsi, con i cori contro il presidente Urbano Cairo e l'allenatore Walter Mazzarri che si sono sentiti forti ad inizio partita. Il Torino, però, ha battuto la Fiorentina grazie ai gol di Zaza e Ansaldi, pur rischiando nel finale con il ritorno viola. A breve, dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico granata Mazzarri commenterà il successo per 2-1. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 17.56 - Inizia la conferenza stampa di Mazzarri.

E' stato il più bel primo tempo del Toro?

"Qualche altro lo abbiamo fatto, però abbiamo fatto un buon primo. Pressavamo bene, buone trame di gioco, potevamo ottimizzare di più le giocate e fare un altro gol. Sapevamo che per tutta la gara non avremmo potuto avere quell'atteggiamento, infatti poi è venuta fuori la Fiorentina. Dal 2-0 in poi mi sono arrabbiato troppo, abbiamo concesso troppo".

Ha guardato la classifica?

"No, non bisogna guardarla ma concentrarsi su prestazione ed errori. Non siamo riusciti a fare il terzo anche perché il campo era brutto. La Fiorentina non molla e abbiamo rischiato, bisogna fare sempre il massimo. Correggerò tanto in vista di Verona, un campo difficile".

Un commento su Zaza.

"Ottima gara. Anche la stampa aiuta a pungolare un allenatore e a stimolare meglio un giocatore. Lui mi ha messo in difficoltà, una settimana fa era meno brillante e lo avevo lasciato fuori. Oggi ha fatto una grande partita, peccato che non abbia fatto doppietta. Ha lavorato per la squadra, sono contento".

Bremer e Ansaldi tra i migliori.

"Ansaldi ha un gran tiro, l'ho messo anche in trequarti perché pensavo potesse segnare di più: al gol mi ha abbracciato. Quando gioca come oggi è un campione, è un giocatore completo ma va pungolato perché ogni tanto si rilassa. Bremer grande crescita, oggi partita eccezionale: deve migliorare con la palla, può diventare un difensore che può ambire a tutti i livelli".

Cos'ha pensato all'infortunio di De Silvestri?

"Temevo di prendere gol in dieci (ride, ndr). Temevo fosse un preludio a un'altra giornata storta, invece la squadra ha tirato fuori una delle migliori prestazioni della stagione. E' meno grave di quanto si pensasse, si parla di contusione rotulea sinistra: al Cto gli esami hanno escluso fratture".

Come sta Verdi?

"Ottima prestazione, anche se il campo ha penalizzato lui e Berenguer. L'ho visto stanco, come Zaza, ma quest'ultimo mi serve anche sui piazzati. Dovevo scegliere e mettere un giocatore più fresco e più adatto a pressare perché cominciavamo a soffrire. Verdi ci teneva a fare il 3-0, ma è un giocatore talmente coinvolto con me che non ci sono problemi con me. Quando cambi uno e lui è contento c'è da preoccuparsi".

State migliorando in fase difensiva.

"Appena si molla un pochino si fanno sciocchezze, come il gol che abbiamo preso. Su Chiesa era semplice fare una gabbia, invece abbiamo fatto una sciocchezza e mi sono arrabbiato molto. Ma fino a quel momento siamo stati corti, concentrati e cattivi, un po' come l'anno scorso. Non dovevamo rovinare tutto nel finale".

