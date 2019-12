LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "E' stata una partita stregata"

Premi F5 per aggiornare

Fonte: nostro inviato all'Olimpico Grande Torino

Un'altra caduta, ancora interna, contro quello che era il fanalino di coda della classifica. E sembrava essersi messa in discesa dopo appena quattro minuti con il vantaggio di Rincon. Invece, il Torino è stato nuovamente rimontato e la SPAL è passata all'Olimpico Grande Torino. Contestazione aperta della tifoseria, che ha nuovamente invitato Walter Mazzarri e il presidente Urbano Cairo a passare il testimone. A breve, dalla sala conferenze dello stadio, il tecnico dei granata commenterà la l'ottava sconfitta stagionale, la quarta in nove uscite tra le mura amiche. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. .

Ore 23.45 - Inizia la conferenza stampa di Mazzarri.

Una sconfitta non pronosticabile: cosa è successo?

"Siamo partiti benissimo, sembrava un gol fatto di Belotti. Andava chiusa subito, dovevamo fare così. Loro avevano poco da perdere e potevano pareggiare in altre occasioni, ma noi abbiamo avuto diverse occasioni. E anche l'1-1 lo abbiamo preso in dieci: senza un giocatore cambia tutto. Per questo dico che abbiamo fatto un grande secondo tempo in inferiorità numerica. Il campo pesante ci ha tagliato le gambe e ha penalizzato i più piccoletti, ma è sembrata una partita stregata: gol con Ansaldi a terra, due gialli opinabili a Bremer. Volevo vincere e ho inserito Zaza, abbiamo pagato la beffa di perdere. Abbiamo pagato su una palla messa dentro e mancava un difensore a saltare".

Ore 23.48 - Termina la conferenza stampa di Mazzarri.