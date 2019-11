LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Errori clamorosi in fase difensiva: inaccettabile"

Premi F5 per aggiornare

Fonte: nostro inviato all'Olimpico Grande Torino

Tracollo granata tra i fischi e la contestazione dei tifosi che non hanno risparmiato nessuno tra giocatori, tecnico e presidente Cairo: lo 0-3 casalingo subìto contro l'Inter non lascia spazio a repliche. La vittoria di Brescia prima della sosta si è rivelato un fuoco di paglia, il Torino contro i nerazzurri non è mai stato in partita. E ora ci sono pure da valutare le condizioni di Belotti, uscito malconcio per una dura botta al costato. A breve, Walter Mazzarri si presenterà nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 23.47 - Inizia la conferenza stampa di Mazzarri.

Una serata difficile: come commenta la partita?

"Quando facciamo errori clamorosi così diventa inutile commentare la prestazione. Ci dispiace per noi e per i tifosi. Abbiamo creato tanto e "strinto" poco. Preferisco non dire altro".

Eravate in dieci nel momento del gol dell'Inter...

"Ma conta poco: è stato un lancio del nostro portiere, Meité è stato sovrastato e noi stavamo ancora salendo. Dovevamo prevedere la situazione, solitamente non si commettono errori così. E anche sul raddoppio abbiamo dormito. E' chiaro che con questi errori è complicato. Potevamo riaprirla, ma non ce l'abbiamo fatta. E con un 3-0 è inutile parlare tanto".

Come commenta la contestazione?

"Figuriamoci se commento queste cose. E' un momento di sconforto per tutti, ma dobbiamo reagire perché siamo professionisti e non dobbiamo più commettere certe bischerate".

Un aggiornamento su Belotti?

"Forte contusione al fianco sinistro, non si parla di fratture: è l'unica mezza nota lieta di stasera".

Ore 23.52 - Termina la conferenza stampa di Mazzarri.