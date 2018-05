LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Fuori giustamente dall'Europa"

Dall'inviato all'Olimpico Grande Torino

E' viglia di campionato in casa granata. Walter Mazzarri presenta Torino-Spal dall'Olimpico Grande Torino. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa, previsto per le 13.30. Si comincia parlando della gara contro i partenopei: "A Napoli abbiamo fatto bene, siamo stati molto bravi a non farci schiacciare. E' stato un test importante nell'ottica di prepararsi per il prossimo anno. Ho fatto il paragone con il match contro la Lazio, una delle squadre più forti del momento. Ho visto un Torino maturo, che anche in un ambiente importante ha continuato a pensare a come si era preparata la gara, a cercare il pareggio".

Sulla maturità della squadra granata: "Serve maturità, attenzione, vedere il pericolo dove sta. E sono cose che abbiamo fatto a fasi alterne, dobbiamo crescere come maturità. Per il prossimo anno la strada è una sola: quella della continuità. Gli errori fatti quest’anno ci devono servire da lezione".

Sulla gara contro la Spal: "Domani spero che i giocatori capiscano le insidie che questo match riserva. Dobbiamo entrare in campo come se affrontassimo la prima della classe, come atteggiamento. Se lo faremo, i valori tecnici possono venire fuori".

Su Belotti: "Ha avuto due infortuni quest'anno, quindi non può essere sempre al top. Se si vanno a vedere i numeri, però, stiamo parlando di un buon rendimento".

Sui granata: "I miei giocatori devono sempre pensare agli interessi della squadra, mai a quelli personali".

Sulla Spal: "Se non cambiano, quest'anno hanno giocato sempre a tre, quindi a cinque in difesa. Tendono a chiudere tutti gli spazi. Per quanto riguarda noi, siamo stati capaci anche di fare gol a squadre come il Crotone, trovando spazi nella difesa avversaria. Come successo anche a Cagliari. Nel secondo tempo a Napoli si sono viste bellissime azioni, mentre nel primo tempo si sono fatti dei pasticci nel momento di uscire da dietro palla al piede. Domani sicuramente sarà un test importante in questo senso".

Ancora su Belotti: "Andrea ha passato un anno particolare. In Toscana si dice: non sempre le ciambelle vengono col buco. Ogni tanto le stagioni nascono con una stella diversa. Ha avuto due infortuni. Quando si rientra, si può non avere la forma ottimale che si era raggiunta con la preparazione estiva".

Sull'Europa: "Se noi non siamo in lotta per l'Europa è perchè si sono fatti meno punti. Bisogna lavorare sul concetto di squadra e pensare all'interesse della squadra, punto. Belotti, quando ha giocato, ha sempre fatto di tutto perché la squadra vincesse, almeno da quando ci sono io. Poi la miglior forma non sempre lo ha assistito. E questo si è visto".

Sul futuro: "L'anno prossimo voglio che ci siano degli scambi molto vicini con la Primavera. Crediamo molto in questo, il nostro settore giovanile deve essere una risorsa importante per noi".

Chi partirà? "Le mie idee le dico alla società, poi saranno loro a comunicarle al momento giusto. A me spetta tirare fuori il massimo dalla squadra fino alla partita con il Genoa. Se dico che un ragazzo è punto fermo e la società mi asseconda, ma poi il ragazzo la pensa diversamente e vuole andare via, che facciamo? Non mi posso sbilanciare adesso. C'è la volontà dell'allenatore e poi quella dei giocatori che sono indirizzati dai procuratori".

Sul Filadelfia: "Se vogliamo portare in alto il Toro, bisogna che tutte le componenti siano unite: i tifosi, la società, la squadra, la stampa. Se siamo tutti uniti si può arrivare a ottenere risultati superiori alle possibilità. A Napoli a me è andata così. Nel momento più critico di questa annata, il Filadelfia si è tenuto aperto, anche se a me non piace che l'allenamento venga disturbato".

Milinkovic-Savic può avere chance? "Devo sempre mettere sempre la squadra migliore per vincere una partita. Serve per le mie verifiche. Se noi finiamo il campionato male mi girano le scatole. Voglio fare più punti possibili e devo essere coerente. Barreca? E' a disposizione. Sugli esterni ci sono anche Ansaldi e De Silvestri".

