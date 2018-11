LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Oggi più concreti ma non abbiamo fatto nulla"

Fonte: Inviato a Marassi

Dopo due pareggi il Torino torna al successo e lo fa in grande stile. I granata hanno espugnato il "Ferraris" imponendosi 4-1 sulla Sampdoria. Fra pochi istanti l'allenatore Walter Mazzarri, oggi squalificato, analizzerà il match in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

La gara di oggi.

"Siamo stati più concreti, più bravi a finalizzare le occasioni e il gioco che abbiamo creato. Non è che lavorandoci una settimana si migliora, ci vogliono gli episodi".

Sul gruppo.

"Vorrei aggiungere che il vero ciclo con questo nuovo gruppo è iniziato quest'anno. Certi meccanismi si affinano piano piano. Per certi versi la squadra è stata tosta anche a Bergamo però sul piano del gioco siamo cresciuti molto e si è visto a Bologna e con la Fiorentina. Oltre a far bene la fase passiva abbiamo cercato di giocare ancora meglio e trovare movimenti d'attacco più fluidi. Si è fatto molte cose ma non abbiamo fatto nulla e pensare a sabato. La squadra ha fatto bene ma deve essere concentrata come ha fatto oggi".

I quattro gol realizzati non rischiano di far abbassare la tensione?

"Se fosse stata una partita diverse, vinta anche per 1-0 non sarei venuto oggi. Io voglio dire che si deve migliorare. I pericoli che ha creato la Samp oggi sono stati per nostre superficialità in mezzo al campo. Giocando invece fluidi e a due tocchi abbiamo fatto una bella partita".

L'Europa?

"Io non parlerò mai di niente che non sia la partita successiva. Per arrivare in alto bisogna pensare in questo modo. Più avanti poi vedremo".

Questa sarà una settimana ancora più dura?

"Sì, sono sceso negli spogliatoi apposta per dire di tenere la testa bassa che non si è fatto niente".

I gol di Belotti.

"Quando si arriva a questi livelli ci si mette pressione. A Genova avevo Pazzini, poi ho avuto Cavani. Bisogna avere pazienza e continuare così perchè il gol arriva quando meno te lo aspetti. Deve continuare a fare quello che fa e aiutare la squadra. Il gol ce l'ha nel sangue, sono contento si sia sbloccato e sono convinto che farà sempre meglio in questo campionato".

Ulteriore inserimento di Zaza e Soriano?

"Oggi i cambi sono stati per tenere un risultato già acquisito. I cambi servono di più di chi sta in campo. Nel calcio moderno andiamo a ritmi supersonici e dobbiamo pensare che ci siano 14 titolari ogni domenica. Io credo che con le rose così grandi noi allenatori vorremmo quattro cambi. Per me Soriano è un titolare come Zaza. Si fanno queste scelte per pensare di essere utili alla vittoria".

Sirigu ha parato il quarto rigore da quando è nel Toro. Sempre più leader di questa squadra.

"Per me Sirigu, in questo momento, è il miglior portiere italiano. E' un ragazzo dai valori umani eccezionali e un gran portiere. Per me è normale che ci salvi qualche partita perchè è talmente bravo e forte che deve fare il suo mestiere".