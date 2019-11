LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Oggi siamo stati squadra, ma fatto ancora nulla"

Fonte: Dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

20.17 - Torna al successo il Torino. I granata si sono imposti 1-0 a Marassi contro il Genoa. Fra poco il tecnico Walter Mazzarri analizzerà la sfida in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

20.58 - Walter Mazzarri entra nella sala stampa del "Ferraris". Inizia la conferenza.

Torino cinico?

"Cinico sì. Nel momento migliore del Genoa, abbiamo avuto quel pizzico di fortuna che ci siamo guadagnati nel primo tempo dove abbiamo soffocato il Genoa e sbagliando un'occasione con Ansaldi. Abbiamo fatto un bel pressing alto che l'anno scorso abbiamo fatto spesso. C'è stato un po' questo bilanciamento fra il primo e il secondo tempo".

Baselli uscito arrabbiato per il cambio?

"Io non mi sono accorto di niente perchè non c'è stato niente. Baselli è un giocatore che ho già recuperato con l'Inter, è calato, tutti tenevamo a questa partita. Lui è uno dei leader di questa squadra, ma non potevo rischiare avendo avuto il giallo. Forse sono stato io maleducato a non dargli una mano, lui borbottava ma credo per i cavoli suoi perché con lui ho un rapporto eccezionale".

Con la Fiorentina per dare continuità ai progressi?

"Non si è fatto nulla. Bisogna abbassare la testa sul manubrio. I ragazzi si sono allenati a mille. Si deve lavorare, bisogna dare continuità ai risultati ma soprattutto alle prestazioni. Bisogna essere squadra e oggi lo siamo stati".

Zaza out per scelta tecnica?

"Sapete il momento che abbiamo vissuto finora. Un allenatore quando vuol dare una svolta dice che non ci sono più gerarchie, come feci l'anno scorso quando abbiamo fatto quella cavalcata nel ritorno. Oggi sono contento delle scelte che ho fatto e di come i ragazzi mi hanno ripagato".

21.03 - Termina la conferenza stampa di Walter Mazzarri dopo il successo contro il Genoa.