LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Orgoglioso, ritrovati i nostri valori"

Fonte: nostro inviato all'Olimpico Grande Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prova gagliarda del Torino, ma zero punti conquistati nel derby contro la Juventus: la reazione rispetto alla disfatta romana contro la Lazio c'è stata, seppur non abbia evitato la sesta sconfitta nelle prime undici giornate di campionato. Zero gol segnati, ma tante polemiche: il mani in area di De Ligt ha scatenato l'ira dell'ambiente granata. A breve, il tecnico Walter Mazzarri commenterà la sfida contro i bianconeri dalla sala stampa dell'Olimpico Grande Torino. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 23.50 - Comincia la conferenza stampa di Mazzarri.

Come giudica la prestazione?

"Non mi piace perdere, non lo meritavamo. Ai ragazzi ho detto che sono orgoglioso della prestazione, ma voglio che tutte le partite le dobbiamo preparare così. Dobbiamo voler prevalere sull'avversario, se vi serve dovete vedere bianconero e andare avanti così. E' il salto di qualità che dobbiamo fare. Con prestazioni del genere arriveranno i punti".

Come mai avete battuto corti i corner?

"Dovevamo fare delle cose preparate, purtroppo non sono andate a buon fine perché non le abbiamo calciate nel modo previsto. Non abbiamo messo il pallone negli spazi che avremmo voluto".

